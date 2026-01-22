"Работать некому": бизнесы в Киеве массово закрываются из-за отсутствия света и отопления

Из-за масштабных отключений электроэнергии и отопления в Киеве многие заведения питания вынуждены временно прекращать работу. В частности, в одном из местных заведений проблемы возникли не только из-за перебоев со светом, но и из-за ухудшения состояния здоровья персонала, что, вероятно, стало следствием постоянного отсутствия тепла в домах.

Как сообщила ресторатор Анастасия Завадская в своем видео на TikTok, в ее заведении сейчас нет ни водоснабжения, ни электричества, ни отопления. Чтобы хоть как-то поддержать работу заведения, она вынуждена самостоятельно привозить воду из собственной скважины в канистрах.

Более того, из-за холода и отсутствия надлежащих условий ее персонал серьезно заболел, в частности у многих работников поднялась высокая температура, а у некоторых диагностировали воспаление легких.

"Работать некому и не для кого — посетители почти не выходят из дома. Люди остаются дома, а мы вынуждены выживать в таких условиях", — отмечает Завадская.

Відео дня

Кроме того, одного из сотрудников ее заведения вчера мобилизовали работники ТЦК на Печерске.

В своем видео ресторатор добавляет, что бизнес в таких условиях существует буквально на выживание. В частности, она потратила около 3 тысяч гривен на бутыли для воды, чтобы обеспечить хотя бы базовые потребности заведения.

"Чувствую, что живу в какой-то кунсткамеру. Это катастрофически истощает", — говорит она.

По словам Завадской, ее случай далеко не единичный: ее поставщик сообщил, что только за один день пять заведений официально сообщили о временном закрытии из-за перебоев с электро- и водоснабжением.

По состоянию на 22 января, по информации мэра Киева Виталия Кличко, почти 3 тысячи столичных многоэтажек остаются без теплоснабжения. За минувшую ночь тепло было восстановлено в 227 домах, это уже второе подключение после повреждений инфраструктуры в результате атак противника 9-го и 20-го января.

"В Киеве продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии. Коммунальщики и энергетики работают круглосуточно, чтобы вернуть в дома киевлян тепло и свет", — говорится в заметке чиновника.

Напомним, что, по данным министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля, энергетики разработали ряд технических решений, чтобы в Киеве ввели графики отключения света.

Также Фокус писал, что жители киевских квартир, в которых отопления нет уже несколько суток, ставят туристические палатки посреди комнат, чтобы быстрее согреться.