Графіки відключення у Києві: коли до них можуть повернутися та від чого це залежить, — YASNO

Ситуація в енергосистемі Києва є однією з найскладніших в Україні. Багато будинків енергетики підключають практично в ручному режимі.

Через це складно прогнозувати терміни повернення столиці до стабілізаційних графіків відключень. Про це розповів генеральний директор YASNO Сергій Коваленко у коментарі виданню Telegraf.

За його словами, наразі стійкість енергосистеми Києва залежить від трьох факторів:

Погода — мороз, сніг та дощ прямо впливають на роботу енергосистеми та швидкість її відновлення. Також кожні -5 градусів збільшують загальне споживання приблизно на 5 МВт. Адже людин вмикають електрообігрівачі, коли відсутнє центральне. Це призводить до перенавантаження та аварій на мережах.

Відновлення енергосистеми — кожна наступна аварія знижує міцність системи, через що під час наступного ремонту може бути потрібна заміна більшої кількості обладнання.

Обстріли — наразі складно прогнозувати, куди битиме ворог та якими будуть наслідки.

Коли в Києві можуть повернути планові графіки відключення світла?

За словами Сергія Коваленка, ситуація зараз одна з найскладніших в Україні за весь час. Водночас є надія, що ситуація покращиться, коли температура на вулиці стане вищою, а навантаження на мережу трохи спаде.

Чому в одних будинках вимикають світло, а в інших — ні?

Коваленко відповів на скарги про те, що деякі райони столиці, зокрема Новопечерські Липки, нібито мають світло цілодобово, і їх не вимикають "в ручному режимі", що не є схожим на справедливий розподіл.

За його словами, зараз у столиці діють екстрені відключення електроенергії. Через що енергетики дійсно "в ручному режимі" підключають та відключають житлові будинки до енергосистеми.

При цьому сусідні будинки можуть бути підключені до різних ліній передач. Тож коли одна з ліній пошкоджена, то по ній можуть не передавати електроенергію або подавати обмежено. Натомість по другій лінії може передаватися та електроенергія, яку неможливо подати по першій.

"Є й ще одна причина, чому у будинках, що стоять поруч, різна тривалість відключень. Хтось може бути елементарно краще підготовлений, має резервне живлення. Ззовні будинку зазвичай цього не видно", — пояснив Коваленко.

Нагадаємо, що 23 січня у низці областей запровадили аварійні відключення світла, через що раніше оприлюднені графіки тимчасово не діють. Найскладніша ситуація зі світлом залишається в Києві, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

Напередодні енергетики пояснили, чому досі немає графіків відключення світла в Києві. Річ у тім, що зараз доступної електроенергії в рази менше, ніж потрібно столиці взимку. Саме тому в столиці діють екстрені відключення.