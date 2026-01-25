Експерт пояснив, чому неможливо замінити ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 на міні-ТЕЦ

Попри те, що Київ отримав низку когенераційних установок (так званих міні-ТЕЦ), вони не зможуть компенсувати втрачені потужності великих ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які були суттєво пошкоджені внаслідок обстрілів РФ.

Натомість вони можуть використовуватися для забезпечення електроенергією обʼєктів критичної інфраструктури під час аварій і виступати як об’єкти резервного живлення. Про це заявив директор асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк в етері "Новини. Live".

За його словами, аби покрити потреби Києва в електроенергії потрібно понад 1,5 гігавата електроенергії, тоді таких станцій знадобиться понад тисячу. А на ринку такої кількості таких міні-ТЕЦ немає.

Ще одна проблема повʼязана з терміном встановлення міні-ТЕЦ, адже це займає щонайменше місяць, але зазвичай навіть більше — декілька місяців. Крім того, підключення такої установки вартує від 20% до 80% самої вартості таких установок.

Також ці установки є непростими в управлінні та обслуговуванні, а також потребують газу.

Водночас дві когенераційні машини можуть допомогти в циркуляції теплоносія з однієї ТЕЦ.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що в ніч на 24 січня у Києві пролунала серія потужних вибухів. Головною ціллю росіян була енергетика.

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко 23 січня розповідав, що повернення до стабілізаційних графіків відключень у Києві прогнозувати важко, оскільки ситуація в столиці лишається однією з найскладніших в Україні. За його словами, стійкість київської енергосистеми залежить від погоди, кількості аварій і російських обстрілів.

Голова Центру досліджень енергетики Олександр Харченко 22 січня казав, що потепління може змінити графіки вимкнення світла в Києві, проте не розв'яже проблему кардинально. Також він стверджував, що в Києві фактично не залишилося генерації всередині міста.