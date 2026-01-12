Ситуация сверхсложная: почему ТЭЦ в Киеве невозможно уберечь от российских ракет
ПВО столицы не может справиться с обстрелом ТЭЦ ракетами и "Шахедами". И сейчас все службы работают над тем, чтобы восстановить тепло и электроснабжение для Киева.
В результате массированной российской атаки 9 января в Киеве подверглись значительным разрушениям крупные теплоэлектроцентрали — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые генерируют более половины тепла и элекроэнергии для столицы. Сергей Нагорняк, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, пояснил в эфире "Киев24", что от баллистики ТЭЦ не защитило бы ни одно оборонительное сооружение.
"Ни одно защитное сооружение не защитило бы ни ТЭЦ-5, ни ТЭЦ-6 от баллистических ракет, которые прилетели по ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и по Дарницкой ТЭЦ, насколько я понимаю, даже "Петриоты" не всегда имеют возможность физически сбивать баллистические ракеты", — пояснил Нагорняк.
Он отметил, что защитное сооружение может уберечь тот или иной элемент на теплоэлектростанции, или на гидроэлектростанции, или на подстанции "Укрэнерго", только от "Шахедов" или от крылатых ракет. И это будет небольшой элемент, который можно защитить физически.
Во время массированного обстрела, который был 9 января, рассчитывать можно только на ПВО. Нагорняк напомнил, что Киев одновременно атаковало большое количество "Шахедов", крылатых и баллистических ракет.
"Мы отбивались как могли, и достаточно неплохое количество сбили воздушных целей, но, к сожалению, не удалось их сбить на сто процентов. Мы видим попадания и видим очень сложные последствия сегодня для города Киева и для других регионов в том числе", — рассказал член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
Ведущая спросила, удалось ли починить то, что было разрушено на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Но Сергей Нагорняк подтвердил, что ситуация сверхсложная и ремонт затрудняют погодные условия.
"Сверхсложная ситуация, и погода за окном минус десять только днем, а ночью минус пятнадцать и минус семнадцать. И работают абсолютно все смены коммунальщиков, и энергетиков, и ГСЧСников, которые помогают двадцать четыре часа в сутки, работают посменно люди для того, чтобы отогреть, для того, чтобы можно было что-то сделать", — Нагорняк сообщил, что сейчас надеется, что постепенно удастся восстановить теплоснабжение всем горожанам Киева. Но самое главное — чтобы не было повторных атак по нашим ТЭЦ-5, и ТЭЦ-6, и Дарницкой ТЭЦ. На что, учитывая тактику россиян, нет надежд.
После обстрела Виталий Кличко сообщил, что Киев пережил один из самых массированных ударов по критической инфраструктуре за время войны, и без тепла остались 6 тысяч домов. Таким образом РФ хочет "заморозить" украинцев, зная о сильных морозах.
Напомним, 10 января появилась информация, что во время атаки ВС РФ противовоздушная оборона уничтожила баллистику, которая летела на Харьков. Этот случай стал первым за время полномасштабного вторжения.