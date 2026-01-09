"Вернутся с курортов": Безуглая обвинила Кличко, что тот в отпуске — тот ответил

Народный депутат Марьяна Безуглая обвинила городского голову Виталия Кличко и его окружение в том, что те находятся в отпуске. Мэр Киева назвал эту информацию ложью и пригласил парламентария на чай.

Безуглая утверждает, что именно из-за отпуска нет фотографий Кличко на фоне разрушенных домов, а общение с журналистами происходит "на удаленке". Об этом она написала в своем Telegram.

Она отметила, что отпуск Кличко якобы продлится до конца недели.

"Киевляне, выезжайте! Ну не было у самого богатого города страны с МЕСТНЫМ бюджетом в более чем 100 млрд грн в год возможностей за 4 года подготовиться. Ну что ж. Вернутся с курортов, будут думать", — написала Безуглая.

По ее данным, Совет обороны Киева месяц не заседает также из-за отпуска Кличко.

Об отпуске Кличко писал и блогер Игорь Лаченков, который отметил, что "Кличко призывает покинуть Киев, потому что он сам сейчас покинул Киев".

Безуглий ответил сам Виталий Кличко, который в своем Telegram назвал эту информацию ложью, "которую потом подхватывают неразборчивые в достоверной информации Telegram-каналы".

Он отметил, что Безуглая любит ходить на различные совещания в мэрию, поэтому могла бы прийти туда и сегодня.

"Отопления у нас нет, но горячего чая я бы организовал. Ну, и селфи, раз они ее так возмущают", — написал Кличко.

Кроме того городской голова Киева раскритиковал, что в условиях чрезвычайной ситуации в Киеве продолжается тенденция грязной борьбы.

Безуглая уже ответила на приглашение Кличко, и спросила, "когда на чай", отметив, что находится в Киеве. Также она призвала его просто выйти в прямой эфир из столицы.

Атака на Киев — что известно

В ночь на 9 января оккупанты нанесли массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Основной целью была столица. Сообщалось о разрушениях в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах столицы.

Впоследствии стало известно, что коммунальные службы получили приказ сливать воду из внутридомовых систем отопления: сначала об этом сообщил народный депутат "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

Позже в КГГА подтвердили, что решили слить воду, но это не означает, что тепло будет отсутствовать долгое время. Эта процедура является обязательной для аварий в морозную погоду, ведь тогда временно прекращается циркуляция теплоносителя.

Виталий Кличко сообщил, что почти 6 тысяч многоквартирных домов остаются без тепла. Это примерно половина домов столицы. Он призвал жителей города рассмотреть вариант с тем, чтобы временно покинуть Киев.