"Повернуться з курортів": Безугла звинуватила Кличка, що той у відпустці — той відповів

Народна депутатка Мар'яна Безугла звинуватила міського голову Віталія Кличка та його оточення в тому, що ті перебувають у відпустці. Мер Києва назвав цю інформацію брехнею та запросив парламентарку на чай.

Безугла стверджує, що саме через відпустку немає фотографій Кличка на тлі зруйнованих будинків, а спілкування з журналістами відбувається "на віддаленці". Про це вона написала в своєму Telegram.

Вона зазначила, що відпустка Кличка нібито триватиме до кінця тижня.

"Кияни, виїжджайте! Ну не було у найбагатшого міста країни з МІСЦЕВИМ бюджетом у більш ніж 100 млрд грн на рік можливостей за 4 роки підготуватися. Ну що ж. Повернуться з курортів, будуть думати", — написала Безугла.

За її даними, Рада оборони Києва місяць не засідає також через відпустку Кличка.

Про відпустку Кличка писав і блогер Ігор Лаченков, який зазначив, що "Кличко закликає покинути Київ, бо він сам зараз покинув Київ".

Безуглій відповів сам Віталій Кличко, який у своєму Telegram назвав цю інформацію брехнею, "яку потім підхоплюють нерозбірливі в достовірній інформації Telegram-канали".

Він наголосив, що Безугла любить ходити на різні наради в мерію, тож могла б прийти туди і сьогодні.

"Опалення в нас немає, але гарячого чаю я б організував. Ну, і селфі, раз вони її так обурюють", — написав Кличко.

Крім того міський голова Києва розкритикував, що в умовах надзвичайної ситуації в Києві продовжується тенденція брудної боротьби.

Безугла вже відповіла на запрошення Кличка, і спитала, "коли на чай", зазначивши, що перебуває в Києві. Також вона закликала його просто вийти в прямий ефір зі столиці.

Атака на Київ — що відомо

У ніч на 9 січня окупанти завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. Основною ціллю була столиця. Повідомлялося про руйнування в Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Шевченківському, Печерському та Голосіївському районах столиці.

Згодом стало відомо, що комунальні служби отримали наказ зливати воду з внутрішньобудинкових систем опалення: спочатку про це повідомив народний депутат "Батьківщини" Олексій Кучеренко.

Пізніше у КМДА підтвердили, що вирішили злити воду, але це не означає, що тепло буде відсутнє довгий час. Ця процедура є обов'язковою для аварій у морозну погоду, адже тоді тимчасово припиняється циркуляція теплоносія.

Віталій Кличко повідомив, що майже 6 тисяч багатоквартирних будинків залишаються без тепла. Це приблизно половина будинків столиці. Він закликав мешканців міста розглянути варіант із тим, щоб тимчасово залишити Київ.