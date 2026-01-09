Злиття води з систем опалення: у КМДА пояснили, для чого це роблять

У Києві дійсно ухвалили рішення про злиття води з будинкових систем опалення. Однак це не означає, що тепло буде відсутнє довгий час.

Ця процедура є стандартною при мінусовій температурі. Вона також є обов'язковою для аварій у морозну погоду, адже тоді тимчасово припиняється циркуляція теплоносія. Про це заявили у пресслужбі КМДА.

Там пояснили, що така процедура дозволяє запобігти пошкодженню мереж та обладнання після того, як вода починає замерзати.

Водночас у КМДА наголосили, що злиття води не означає, що тепло буде відсутнє тривалий час, а така процедура застосовується навіть тоді, коли відключення триває декілька годин або добу.

Рекомендації щодо такого заходу діють в Україні вже 20 років. Рішення про злиття води має бути ухвалене людиною, яка відповідає за технічний стан і експлуатацію теплових мереж суб'єкта господарювання за узгодженням з енергопостачальною організацією.

Наслідки атаки на Київ

У КМДА повідомили, що внаслідок ракетного-дронового обстрілу вночі 9 січня чимало житлових та інших будівель залишилися без теплопостачання.

Через це було ухвалене рішення про злиття води з будинових систем, аби уберегти трубопроводи.

"Ситуація в місті є надзвичайно складною, однак контрольованою з точки зору систем життєзабезпечення. Закликаємо утриматись від гучних заяв із шокуючими заголовками та не розповсюджувати дезінформацію, тоді як комунальники міста ризикують життям і здоров’ям, щоб повернути містянам послуги, що вже робили неодноразово", — зазначили в КМДА.

Про те, що комунальні служби отримали наказ зливати воду з внутрішньобудинкових систем опалення, повідомив народний депутат "Батьківщини" Олексій Кучеренко.

Волонтерка Марія Берлінська пояснила, що йдеться про "вимушений крок", і діяти зараз потрібно "спокійно і оперативно". За її словами, якщо цього не зробити, то труби просто полопаються, а система опалення буде знищена повністю. Це означатиме, що вже за кілька днів сотні тисяч людей не зможуть перебувати у власних квартирах.

Раніше Віталій Кличко повідомив, що майже 6 тисяч багатоквартирних будинків залишаються без тепла. Це приблизно половина будинків столиці. Він закликав мешканців міста розглянути варіант із тим, щоб тимчасово залишити Київ.

А прем'єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила, що під час нічної атаки росіяни умисно цілили в районні котельні.