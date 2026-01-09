Комунальникам Києва наказали зливати воду: волонтерка пояснила, що це "про виживання"

Народний депутат від партії «Батьківщина» Олексій Кучеренко повідомив, що у багатьох районах столиці зливають воду з систем опалення. Волонтерка Марія Берлінська відповіла, що йдеться про "вимушений крок", і діяти зараз потрібно "спокійно і оперативно".

У багатьох районах Києва працівники комунальних служб отримали команду зливати воду з внутрішньобудинкових систем. Про це Кучеренко заявив 9 січня у Facebook.

"Чекаємо на чітку інформацію від КМДА з рекомендаціями стосовно подальших дій населення", — додав він.

Навіщо зливають воду у Києві

Волонтерка Марія Берлінська також повідомила, що у Києві зливають воду з систем опалення. Вона підкреслила, що це — прямий наслідок ворожих ударів по об'єктах теплогенерації.

"Злив води — вимушений крок: без цього труби просто полопаються, а система опалення буде знищена повністю. Для нас це означає одне: вже за кілька днів сотні тисяч людей не зможуть перебувати у власних квартирах", — зазначила вона.

Відео дня

Берлінська пояснила, що пункти незламності не розраховані на те, щоб там масово і довго перебували люди, тож "весь масштаб проблеми" не розв'язують. Однак, з її слів, у столиці є школи та соціальні обʼєкти з індивідуальними тепловими пунктами, і ці приміщення потрібно використовувати.

"Сподіваюсь, місцева і центральна влада разом з партнерами зможуть негайно організувати розміщення сімей з дітьми та людей, які потребують допомоги, у теплих приміщеннях. Це не про комфорт. Це про виживання. І найголовніше — це абсолютно реально спокійно і оперативно зробити", — запевнила волонтерка.

Вона додала, що це дозволить "обнулити" всі розрахунки президента РФ Володимира Путіна "поставити українців на коліна холодним терором серед зими".

На момент публікації матеріалу пресслужба КМДА не давала офіційних коментарів щодо зливу води з систем опалення.

Нагадаємо, вночі на 9 січня ЗС РФ здійснили масовану атаку, під ударом в тому числі опинився Київ. У столиці виникли перебої з тепло- та водопостачанням.

Міський голова Віталій Кличко закликав киян виїжджати з міста, якщо є така можливість. Він попередив, що найближчими днями погодні умови будуть дуже складними, а комбінована атака стала "найболючішою для обʼєктів критичної інфраструктури".