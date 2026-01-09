Коммунальщикам Киева приказали сливать воду: волонтер объяснила, что это "о выживании"

Народный депутат от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко сообщил, что во многих районах столицы сливают воду из систем отопления. Волонтер Мария Берлинская ответила, что речь идет о "вынужденном шаге", и действовать сейчас нужно "спокойно и оперативно".

Во многих районах Киева работники коммунальных служб получили команду сливать воду из внутридомовых систем. Об этом Кучеренко заявил 9 января в Facebook.

"Ждем четкую информацию от КГГА с рекомендациями относительно дальнейших действий населения", — добавил он.

Зачем сливают воду в Киеве

Волонтер Мария Берлинская также сообщила, что в Киеве сливают воду из систем отопления. Она подчеркнула, что это — прямое следствие вражеских ударов по объектам теплогенерации.

"Слив воды — вынужденный шаг: без этого трубы просто полопаются, а система отопления будет уничтожена полностью. Для нас это означает одно: уже через несколько дней сотни тысяч людей не смогут находиться в собственных квартирах", — отметила она.

Берлинская объяснила, что пункты несокрушимости не рассчитаны на то, чтобы там массово и долго находились люди, поэтому "весь масштаб проблемы" не решают. Однако, по ее словам, в столице есть школы и социальные объекты с индивидуальными тепловыми пунктами, и эти помещения нужно использовать.

"Надеюсь, местная и центральная власть вместе с партнерами смогут немедленно организовать размещение семей с детьми и людей, нуждающихся в помощи, в теплых помещениях. Это не о комфорте. Это о выживании. И самое главное — это абсолютно реально спокойно и оперативно сделать", — заверила волонтер.

Она добавила, что это позволит "обнулить" все расчеты президента РФ Владимира Путина "поставить украинцев на колени холодным террором среди зимы".

На момент публикации материала пресс-служба КГГА не давала официальных комментариев относительно слива воды из систем отопления.

Напомним, ночью на 9 января ВС РФ осуществили массированную атаку, под ударом в том числе оказался Киев. В столице возникли перебои с тепло- и водоснабжением.

Городской голова Виталий Кличко призвал киевлян выезжать из города, если есть такая возможность. Он предупредил, что в ближайшие дни погодные условия будут очень сложными, а комбинированная атака стала "самой болезненной для объектов критической инфраструктуры".