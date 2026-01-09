Слив воды из систем отопления: в КГГА объяснили, для чего это делают

В Киеве действительно приняли решение о сливе воды из домовых систем отопления. Однако это не означает, что тепло будет отсутствовать долгое время.

Эта процедура является стандартной при минусовой температуре. Она также является обязательной для аварий в морозную погоду, ведь тогда временно прекращается циркуляция теплоносителя. Об этом заявили в пресс-службе КГГА.

Там объяснили, что такая процедура позволяет предотвратить повреждение сетей и оборудования после того, как вода начинает замерзать.

В то же время в КГГА отметили, что слив воды не означает, что тепло будет отсутствовать длительное время, а такая процедура применяется даже тогда, когда отключение длится несколько часов или сутки.

Рекомендации по такому мероприятию действуют в Украине уже 20 лет. Решение о слиянии воды должно быть принято человеком, который отвечает за техническое состояние и эксплуатацию тепловых сетей субъекта хозяйствования по согласованию с энергоснабжающей организацией.

Последствия атаки на Киев

В КГГА сообщили, что в результате ракетного-дронового обстрела ночью 9 января немало жилых и других зданий остались без теплоснабжения.

Поэтому было принято решение о сливе воды из домовых систем, чтобы уберечь трубопроводы.

"Ситуация в городе является чрезвычайно сложной, однако контролируемой с точки зрения систем жизнеобеспечения. Призываем воздержаться от громких заявлений с шокирующими заголовками и не распространять дезинформацию, тогда как коммунальщики города рискуют жизнью и здоровьем, чтобы вернуть горожанам услуги, что уже делали неоднократно", — отметили в КГГА.

О том, что коммунальные службы получили приказ сливать воду из внутридомовых систем отопления, сообщил народный депутат "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

Волонтер Мария Берлинская объяснила, что речь идет о "вынужденном шаге", и действовать сейчас нужно "спокойно и оперативно". По ее словам, если этого не сделать, то трубы просто полопаются, а система отопления будет уничтожена полностью. Это будет означать, что уже через несколько дней сотни тысяч людей не смогут находиться в собственных квартирах.

Ранее Виталий Кличко сообщил, что почти 6 тысяч многоквартирных домов остаются без тепла. Это примерно половина домов столицы. Он призвал жителей города рассмотреть вариант с тем, чтобы временно покинуть Киев.

А премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что во время ночной атаки россияне умышленно целились в районные котельные.