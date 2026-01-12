Ситуація надскладна: чому ТЕЦ у Києві неможливо вберегти від російських ракет

ППО столиці не може впоратися із обстрілом ТЕЦ ракетами та "Шахедами". І нині всі служби працюють над тим, щоб відновити тепло та електропостачання для Києва.

Внаслідок масованої російської атаки 9 січня у Києві зазнали значних руйнувань великі теплоеектроцентралі — ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які генерують більше половини тепла та елекроенергії для столиці. Сергій Нагорняк, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, пояснив в ефірі "Київ24", що від балістики ТЕЦ не захистила б жодна оборонна споруда.

"Жодна захисна споруда не захистила б ні ТЕЦ-5, ні ТЕЦ-6 від балістичних ракет, які прилетіли по ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і по Дарницькій ТЕЦ, наскільки я розумію, навіть "Петріоти" не завжди мають можливість фізично збивати балістичні ракети", - пояснив Нагорняк.

Відео дня

Він наголосив, що захисна споруда може вберегти той чи інший елемент на теплоелектростанції, або на гідроелектростанції, або на підстанції "Укренерго", лише від "Шахедів" або від крилатих ракет. І це буде невеликий елемент, який можна захистити фізично.

Під час масованого обстрілу, який був 9 січня, розраховувати можна тільки на ППО. Нагорняк нагадав, що Київ одночасно атакувала велика кількість "Шахедів", крилатих та балістичних ракет.

"Ми відбивались як могли, і достатньо непогану кількість збили повітряних цілей, але, на жаль, не вдалося їх збити на сто відсотків. Ми бачимо попадання і бачимо дуже складні наслідки сьогодні для міста Києва та й для інших регіонів в тому числі", - розповів член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Ведуча запитала, чи вдалось полагодити те, що було зруйноване на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Але Сергій Нагорняк підтвердив, що ситуація надскладна і ремонт ускладнюють погодні умови.

"Надскладна ситуація, і погода за вікном мінус десять тільки вдень, а вночі мінус п'ятнадцять і мінус сімнадцять. І працюють абсолютно всі зміни комунальників, і енергетиків, і ДСНСників, які допомагають двадцять чотири години на, на добу, працюють позмінно люди для того, аби відігріти, для того, аби можна було щось зробити", - Нагорняк повідомив, що нині сподівається, що поступово вдасться відновити теплопостачання всім містянам Києва. Але найголовніше — щоб не було повторних атак по нашим ТЕЦ-5, і ТЕЦ-6, і Дарницькій ТЕЦ. На що, враховуючи тактику росіян, нема сподівань.

Після обстрілу Віталій Кличко повідомив, що Київ пережив один із наймасованіших ударів по критичній інфраструктурі за час війни, і без тепла залишилися 6 тисяч будинків. Таким чином РФ хоче "заморозити" українців, знаючи про сильні морози.

Нагадаємо, 10 січня з'явилась інформація, що під час атаки ЗС РФ протиповітряна оборона знищила балістику, яка летіла на Харків. Цей випадок став першим за час повномасштабного вторгнення.