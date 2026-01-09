Какова цель удара ВС РФ по Киеву: в ЦПД отреагировали на обстрел 9 января, который "морозит" людей

Глава Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко отреагировал на массированный удар по Киеву 9 января, заявив, что россияне решили воспользоваться ухудшением природных условий. При этом чиновник провел аналогию с Голодомором, когда действия Москвы уже приводили к смертям украинцев. Чего добивается РФ, запустив по Киеву 277 средств воздушного нападения?

Коваленко назвал россиянами "потомками неудачников", которые обстреляли Украину с намерением навредить украинцам во время морозов. В заметке, которая появилась днем 9 января в Telegram, чиновник спрогнозировал, что в результате таких действий Россия распадется, а ее территории поделят более сильные соседи и коренные народы, пострадавшие от колонизации. По его мнению, цель нынешней атаки — "заморозить людей и детей в Киеве".

В заметке чиновника подтверждается, что ВС РФ повредили объект критической инфраструктуры, и при этом россияне делали это намеренно.

"[Россияне] решили заморозить людей и детей в Киеве, поскольку били намеренно по критической инфраструктуре. Типичные потомки неудачников, которые творили голодомор", — написал он.

Відео дня

Удар по Киеву — Коваленко об обстреле 9 января Фото: Скриншот

Удар по Киеву — детали атаки РФ 9 января

В ночь на 9 января ВС РФ запустили по Украине около 278 средств поражения различных типов, а атака продолжалась 12 часов, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ. Согласно данным командования, эффективность средств ПВО той ночью составила около 78%. В итоге в Киеве насчитали попадания в 18 локациях: по целям ударили 17 ракет и 16 дронов (ориентировочно по два удара на точку). Еще одна точка удара — Львов: туда ударила ракета "Орешник", которую не смогли сбить.

На карте движения средств поражения ВС РФ, составленной мониторинговыми каналами, видим, что часть БпЛА били по прифронтовым районам, но условно две трети дронов, на столицу летели все крылатые ракеты "Калибр" (сбили 10 из 22) и все баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 (сбили 8 из 13). Военная администрация сообщила, что в результате российской атаки погибли четыре человека (впоследствии уточнили — пять), а взрывы раздавались в большинстве районов Киева.

Проблемы с теплом в Киеве

Утром 9 января городской голова Киева Виталий Кличко написал в Telegram, что из-за удара РФ по столице возникли проблемы с электроснабжением, водой, а впоследствии уточнил — и с теплом. Россияне повредили дома в районах Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском. В полдень мэр сообщил, что без тепла осталась половина домов Киева — около 6 тыс. Кличко обратился к киевлянам: предложил временно выехать из города, по возможности, в места с альтернативными источниками питания и тепла.

"Комбинированная атака на Киев прошлой ночью была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры столицы", — говорится в сообщении.

Тем временем в канале ДТЭК появилось сообщение, что в Киеве без света оказались 400 тыс. потребителей. В то же время стало известно, что коммунальщики начали сливать воду из батарей, чтобы система не замерзла и лед не разорвал трубы.

Напоминаем, днем 9 января СБУ опубликовала фото ракеты "Орешник", которая пролетела 1600 км и ударила по Киеву.