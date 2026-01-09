СБУ показала обломки ракеты Орешник: как выглядят доказательства преступления ВС РФ (фото)

Служба безопасности Украины отыскала обломки российской баллистической ракеты "Орешник", которой Москва ударила по Львову в ночь на 9 января. Ведомство опубликовало видео и фото кусков средства поражения, которое повредило объект гражданской инфраструктуры, пролетев 1 600 км. Как выглядят остатки ракеты "Орешник", какие компоненты удалось распознать и чем они опасны?

Фрагменты российской ракеты, обнаруженные под Львовом, могут принадлежать ракете "Орешник" ВС РФ, говорится в сообщении СБУ на странице Facebook. Указано, что на фото с места событий — блок стабилизации и наведения ("мозг" оружия), часть двигателя, часть механизма ориентации и часть сопла блока разведения (направляет боеголовки по разным целям, то есть разводит их, чтобы они не били в одну точку). Отмечается, что продолжается сбор доказательств преступления РФ против украинцев.

Предварительно известно, что баллистическая ракета класса "земля-земля" взлетела с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области России. Ведомство опубликовало восемь фото обломков ракеты "Орешник" и видеообращение, в котором описало детали ночного удара по Украине и о сборе доказательств по делу по ст. 438 (военные преступления). На фото — скрученные куски металла, разложенные на снегу. У некоторых указаны размеры: есть фрагменты диаметром или длиной около 10 см, есть и больше.

"Кремль пытался уничтожить инфраструктуру жизнеобеспечения региона в условиях резкого ухудшения погодных условий", — написала пресс-служба СБУ.

