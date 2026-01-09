СБУ показала уламки ракети Орешник: як виглядають докази злочину ЗС РФ (фото)

Служба безпеки Україна відшукала уламки російської балістичної ракети "Орешник", якою Москва вдарила по Львову в ніч на 9 січня. Відомство опублікувало відео та фото шматків засобу ураження, яке пошкодило об'єкт цивільної інфраструктури, пролетівши 1 600 км. Як виглядають рештки ракети "Орешник", які компоненти вдалось розпізнати та чим вони небезпечні?

Фрагменти російської ракети, виявлені під Львовом, можуть належати ракеті "Орешник" ЗС РФ, ідеться у дописі СБУ на сторінці Facebook. Вказано, що на фото з місця подій — блок стабілізації та наведення ("мозок" зброї), частина двигуна, частина механізму орієнтації та частина сопла блоку розведення (спрямовує боєголовки по різних цілях, тобто розводить їх, щоб вони не били в одну точку). Наголошується, що триває збір доказів злочину РФ проти українців.

Попередньо відомо, що балістична ракета класу "земля-земля" злетіла з полігону "Капустин Яр" в Астраханській області Росії. Відомство опублікувало вісім фото уламків ракети "Орешник" та відеозвернення, у якому описало деталі нічного удару по Україні й про збір доказів у справі за ст. 438 (воєнні злочини). На фото — покручені шматки металу, розкладені на снігу. У деяких вказані розміри: є фрагменти діаметром чи довжиною близько 10 см, є й більші.

Відео дня

"Кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов", — написала пресслужба СБУ.

Новина доповнюється…