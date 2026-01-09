Яка мета удару ЗС РФ по Києву: у ЦПД відреагували на обстріл 9 січня, який "морозить" людей

Глава Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони Андрій Коваленко відреагував на масований удар по Києву 9 січня, заявивши, що росіяни вирішили скористатись погіршенням природних умов. При цьому посадовець провів аналогію з Голодомором, коли дії Москви вже призводили до смертей українців. Чого добивається РФ, запустивши по Києву 277 засобів повітряного нападу?

Коваленко назвав росіянами "нащадками невдах", які обстріляли Україну з наміром зашкодити українцям під час морозів. У дописі, який з'явився вдень 9 січня у Telegram, посадовець спрогнозував, що внаслідок таких дій Росія розпадеться, а її території поділять сильніші сусіди та корінні народи, які постраждали від колонізації. На його думку, мета нинішньої атаки — "заморозити людей і дітей в Києві".

У дописі посадовця підтверджується, що ЗС РФ пошкодили об'єкт критичної інфраструктури, і при цьому росіяни робили це навмисно.

"[Росіяни] вирішили заморозити людей і дітей в Києві, оскільки били навмисно по критичній інфраструктурі. Типові нащадки невдах, які творили голодомор", — написав він.

Відео дня

Удар по Києву - Коваленко про обстріл 9 січня Фото: Скриншот

Удар по Києву — деталі атаки РФ 9 січня

В ніч на 9 січня ЗС РФ запустили по Україні близько 278 засобів ураження різних типів, а атака тривала 12 годин, ідеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ. Згідно з даними командування, ефективність засобів ППО тієї ночі склала близько 78%. В підсумку у Києві нарахували влучання у 18 локаціях: по цілях вдарили 17 ракет та 16 дронів (орієнтовно по два удари на точку). Ще одна точка удару — Львів: туди вдарила ракета "Орешник", яку не змогли збити.

На карті руху засобів ураження ЗС РФ, складеній моніторинговими каналами, бачимо, що частина БпЛА били по прифронтових районах, але умовно дві третини дронів, на столицю летіли усі крилаті ракети "Калібр" (збили 10 з 22) та усі балістичні ракети "Искандер-М"/С-400 (збили 8 з 13). Військова адміністрація повідомила, що внаслідок російської атаки загинуло четверо людей (згодом уточнили — п'ятеро), а вибухи лунали у більшості районів Києва.

Проблеми з теплом у Києві

Зранку 9 січня міський голова Києва Віталій Кличко написав у Telegram, що через удар РФ по столиці виникли проблеми з електропостачання, водою, а згодом уточнив — і з теплом. Росіяни пошкодили будинки у районах Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському. Опівдні мер повідомив, щоб без тепла залишилась половина будинків Києва — близько 6 тис. Кличко звернувся до киян: запропонував тимчасово виїхати з міста, по можливості, у місця з альтернативними джерелами живлення та тепла.

"Комбінована атака на Київ минулої ночі була найболючішою для обʼєктів критичної інфраструктури столиці", — ідеться у дописі.

Тим часом у каналі ДТЕК з'явилось повідомлення, що у Києві без світла опинились 400 тис. споживачів. Водночас стало відомо, що комунальники почали зливати воду з батарей, щоб система не замерзла і лід не розірвав труби.

Нагадуємо, вдень 9 січня СБУ опублікувала фото ракети "Орешник", яка пролетіла 1600 км та вдарила по Києву.