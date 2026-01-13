В ТЭЦ-5 в Киеве попало пять ракет: повреждения критические, — нардеп

Во время российской атаки на Киев целью оккупантов были ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ — всего во время последнего обстрела на столицу направили более 10 ракет и сотни дронов.

В частности, по ТЭЦ-5 был нанесен точный удар пятью ракетами, при том, что враг знал, куда именно надо бить. Об этом заявил народный депутат фракции "Батькивщины" Алексей Кучеренко в эфире "Апострофа".

По его словам, повреждения на ТЭЦ-5, вызванные атакой, очень серьезные, из-за чего очень трудно перезапустить подачу теплоносителя от сети. От нее запитаны Печерский и Голосеевский район.

В то же время он пояснил, что 800 домов в Киеве, которые сейчас не имеют теплоснабжения, это достаточно много. Но отсутствие тепла ухудшает ситуацию с электроэнергией, ведь люди включают электрообогреватели, чтобы поднять температуру в домах.

Отдельно Кучеренко напомнил, что в 2024 году город объявил тендер на закупку когенерационных установок — миниэлектростанции, которые одновременно производят электричество и тепло из одного источника топлива, преимущественно из природного газа. Осенью 2025-го года в медиа появилась информация о том, что якобы до конца года, но их не запустили. Часть из них смогут запустить только весной, а часть — осенью, сообщил Кучеренко.

Напомним, ранее Виталий Кличко заявил, что в Киеве без тепла остается около 500 многоэтажных домов.

12 января в Киеве удалось подключить к энергосистеме все дома. Однако в большинстве районов действуют экстренные отключения.

Впрочем, уже ночью 13 января россияне ударили по столице баллистическими ракетами. В Киеве, Ирпене и Бучанском районе начались перебои со светом после серии взрывов.

Утром 13 января в Киеве и области введены аварийные отключения света. По состоянию на 18:35 в "Укрэнерго" сообщили, что в Киеве и нескольких районах Киевской области действуют аварийные обесточивания. Графики почасовых отключений временно не действуют. Возвращение к прогнозируемым графикам отключений состоится сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.