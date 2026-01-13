У ТЕЦ-5 у Києві влучило п'ять ракет: пошкодження критичні, — нардеп

Під час російської атаки на Київ ціллю окупантів були ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та Дарницька ТЕЦ — загалом під час останнього обстрілу на столицю спрямували понад 10 ракет та сотні дронів.

Зокрема, по ТЕЦ-5 було завдано влучного удару п'ятьма ракетами, при тому, що ворог знав, куди саме треба бити. Про це заявив народний депутат фракції "Батьківщини" Олексій Кучеренко в ефірі "Апострофу".

За його словами, пошкодження на ТЕЦ-5, спричинені атакою, дуже серйозні, через що дуже важко перезапустити подачу теплоносія від мережі. Від неї заживлені Печерський та Голосіївський район.

Водночас він пояснив, що 800 будинків у Києві, які зараз не мають теплопостачання, це достатньо багато. Але відсутність тепла погіршує ситуацію з електроенергією, адже люди вмикають електрообігрівачі, щоб підняти температуру в будинках.

Окремо Кучеренко нагадав, що у 2024 році місто оголосило тендер на закупівлю когенераційних установок — мініелектростанції, які одночасно виробляють електрику й тепло з одного джерела палива, переважно з природного газу. Восени 2025-го року в медіа з’явилася інформація про те, що нібито до кінця року, але їх не запустили. Частину з них зможуть запустити лише навесні, а частину — восени, повідомив Кучеренко.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко заявив, що у Києві без тепла залишається близько 500 багатоповерхових будинків.

12 січня у Києві вдалося під'єднати до енергосистеми усі будинки. Однак у більшості районів діють екстрені відключення.

Утім вже вночі 13 січня росіяни вдарили по столиці балістичними ракетами. У Києві, Ірпені та Бучанському районі почалися перебої зі світлом після серії вибухів.

Вранці 13 січня у Києві та області запроваджено аварійні відключення світла. Станом на 18:35 в "Укренерго" повідомили, що у Києві та кількох районах Київщини діють аварійні знеструмлення. Графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Повернення до прогнозованих графіків відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.