У Києві пролунали вибухи, в області перебої зі світлом: росіяни атакували Україну балістикою

Уночі 13 січня у Києві пролунала серія потужних вибухів. Росіяни вдарили по столиці балістичними ракетами, а також запустили швидкісні цілі у напрямку Кривого Рогу та Запоріжжя. Після вибухів на Київщині та у столиці почалися перебої зі світлом.

На тлі атаки у Києві пролунали вибухи: працювали сили ППО по балістичних ракетах у небі. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Про вибухи також повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко. Перед цим у Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики з Брянська та ймовірність пусків ракет типу "Іскандер" та ППО С-300/С-400, інформували моніторингові канали.

Журналіст Андрій Смолій повідомив, що, попередньо, під атакою росіяни опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури на Київщині. У Києві, Ірпені та Бучанському районі почалися перебої зі світлом після серії вибухів.

У мережі розповіли, що Ірпінь, Буча та Гостомель на Київщині після вибухів майже повністю знеструмлені, спостерігаються перебої з водою.

Офіційної інформації від влади щодо перебоїв зі світлом на Київщині та у столиці на момент публікації не надходило.

Окрім того, Повітряні сили попереджали про пуски балістичних ракет у напрямку Кривого Рогу та Дніпропетровської області. Ворожі ракети також тримали курс зокрема на Зеленодольськ.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв також про звуки вибухів у Запорізькому районі на тлі атаки.

Дані про тип та кількість балістичних ракет, якими росіяни здійснили атаку, уточнюється. Однак моніторингові канали стверджують, що росіяни застосували близько 20 балістичних ракет упродовж години.

Канал "ППО Радар" | карта атаки балістичних ракет у ніч на 13 січня

Інформації про наслідки не надходило.

Паралельно в Україні тривала повітряна тривога через загрозу "Шахедів". Ворожі дрони дісталися західних регіонів, зокрема Рівненської та Хмельницької областей.

Нагадаємо, Фокус також писав про атаку балістичних ракет на Харківщину та обстріл "Шахедів" у ніч на 13 січня: вибухи лунали в Одесі та Харкові.

Перед цим президент Володимир Зеленський попереджав, що росіяни готуються здійснити черговий масований обстріл України на тлі морозів.