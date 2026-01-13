В Киеве прогремели взрывы: россияне атакуют Украину баллистикой

Ночью 13 января в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Россияне ударили по столице баллистическими ракетами, а также запустили скоростные цели в направлении Кривого Рога и Запорожья. После взрывов на Киевщине и в столице начались перебои со светом.

На фоне атаки в Киеве прогремели взрывы: работали силы ПВО по баллистическим ракетам в небе. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

О взрывах также сообщил председатель КГВА Тимур Ткаченко. Перед этим в Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики из Брянска и вероятности пусков ракет типа "Искандер" и ПВО С-300/С-400, информировали мониторинговые каналы.

Журналист Андрей Смолий сообщил, что, предварительно, под атакой россияне оказались объекты энергетической инфраструктуры на Киевщине. В Киеве, Ирпене и Бучанском районе начались перебои со светом после серии взрывов.

В сети рассказали, что Ирпень, Буча и Гостомель на Киевщине после взрывов почти полностью обесточены, наблюдаются перебои с водой.

Официальной информации от властей относительно перебоев со светом на Киевщине и в столице на момент публикации не поступало.

Кроме того, Воздушные силы предупреждали о пусках баллистических ракет в направлении Кривого Рога и Днепропетровской области. Вражеские ракеты также держали курс в частности на Зеленодольск.

Новость дополняется...