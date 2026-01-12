"Хотят воспользоваться холодом": Россия массированно атакует Украину в ближайшее время, — Зеленский

Россия может готовить новый массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет и ударных беспилотников. По данным разведки, враг планирует использовать холодную погоду, чтобы усилить давление на украинскую систему противовоздушной обороны.

В своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного вечернего обращения заявил, что соответствующая информация поступила от разведывательных служб. По его словам, российская армия готовит масштабную атаку, в которой будет сочетать дроны и ракетное вооружение.

Глава государства отметил, что удар может быть нанесен уже в ближайшее время. В связи с этим он призвал украинцев внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги, соблюдать правила безопасности и не пренебрегать укрытиями.

"Есть информация от разведки: россияне готовят новый массированный удар. Дроны для истощения ПВО и ракеты. Хотят воспользоваться холодом", — добавил презендент.

В то же время общественный деятель и блогер Андрей Смолий в своем Telegram-канале также сообщил о подготовке Россией стратегической авиации к возможному удару. По его данным, противник может задействовать от девяти до десяти самолетов Ту-95 и Ту-160.

Кроме того, по имеющейся информации, российские войска планируют применение ударных беспилотников типа "Шахед", а также готовят к боевому использованию самолеты МиГ-31К, которые являются носителями ракет "Кинжал". Ожидается, что подготовка и возможное применение этих средств поражения могут произойти в течение ближайших 24-72 часов.

Напомним, что 8 января во время вечернего обращения президент Украины Владимир Зеленский предупредил о вероятности нового массированного удара со стороны России, который, по его словам, мог произойти в ночь на 9 января. Он призвал граждан внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и при необходимости немедленно направляться в укрытие. Позже вероятность атаки также подтвердили в Посольстве США в Украине.

Впоследствии стало известно, что в ночь на 9 января Россия осуществила массированный комбинированный удар по Украине с применением дронов, крылатых и баллистических ракет. В результате атаки в Киеве возникли перебои с отоплением и водоснабжением, а во Львов ударили "Орешником".