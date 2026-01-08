Сразу после заявления Зеленского: посольство США предупредило о возможном ударе по Украине

Посольство США в Украине предупредило об угрозе масштабного воздушного удара, который может произойти в ближайшие несколько дней и потенциально затронуть любые регионы страны. В связи с этим граждан призывают максимально подготовиться и идти в укрытие во время воздушной тревоги.

Как говорится в официальном извещении Посольство США в Украине от 8 января, дипломатическое учреждение получило информацию о возможной серьезной воздушной атаке, которая может произойти в любой момент в течение ближайших дней. В сообщении указано, что риски касаются всей территории Украины, без выделения отдельных областей или городов.

Предупреждение Посольства США в Украине Фото: Скриншот

Поэтому, ведомство предостерегает украинцев и советует быть готовыми к экстренным ситуациям. В посольстве советуют заранее определить ближайшее укрытие и установить на телефон приложения для тревоги, например Air Raid Siren или "Карта тревог".

Если раздается сигнал воздушной тревоги, нужно сразу идти в укрытие и следить за местными новостями, чтобы получать актуальную информацию. Также советуют быть готовыми менять свои планы в зависимости от развития ситуации.

Відео дня

В сообщении отмечается, что стоит иметь запасы воды, еды и лекарств и всегда следовать указаниям украинских органов власти и служб экстренного реагирования.

Возможная атака по Украине в ночь на 9 января: что об этом говорит Зеленский

Напомним, что во время традиционного вечернего обращения 8 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможности нового масштабного удара со стороны России, который, по его словам, может произойти в ночь на 9 января. Он призвал граждан внимательно следить за сигналами воздушной тревоги и в случае необходимости немедленно спускаться в укрытие.

Также Зеленский отметил, что российская сторона традиционно пытается воспользоваться погодными условиями для атак.

"Есть информация, что сегодня ночью может быть новый российский массированный удар. Очень важно обращать внимание на воздушные тревоги сегодня, завтра, постоянно, спускаться в укрытие. Россияне неизменны: они пытаются воспользоваться погодой. Я поручил правительству помогать местным властям, максимально помогать всем, кто задействован", — отметил глава государства

Напомним, что вечером 8 января ВС РФ атаковали Кривой Рог двумя "Искандерами". В частности, под ударами оказались две многоэтажки, и пока известно о 13 пострадавших.

Также Фокус писал, что в этот день враг нанес удар по Херсону. В результате атаки, двое мужчин погибли на месте, еще один — умер в больнице.