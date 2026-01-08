Одразу після заяви Зеленського: посольство США попередило про можливий удар по Україні

Посольство США в Україні попередило про загрозу масштабного повітряного удару, який може статися у найближчі кілька днів і потенційно зачепити будь-які регіони країни. У зв’язку з цим громадян закликають максимально підготуватися та йти в укриття під час повітряної тривоги.

Як йдеться в офіційному сповіщенні Посольство США в Україні від 8 січня, дипломатична установа отримала інформацію про можливу серйозно повітряну атаку, яка може відбутися у будь-який момент протягом найближчих днів. У повідомленні зазначено, що ризики стосуються всієї території України, без виокремлення окремих областей чи міст.

Попередження Посольства США в Україні

Тому, відомоство застерігає українців та радить бути готовими до екстрених ситуацій. У посольстві радять заздалегідь визначити найближче укриття та встановити на телефон додатки для тривоги, наприклад Air Raid Siren або "Карта тривог".

Якщо лунає сигнал повітряної тривоги, потрібно одразу йти в укриття та стежити за місцевими новинами, щоб отримувати актуальну інформацію. Також радять бути готовими змінювати свої плани залежно від розвитку ситуації.

У повідомленні наголошується, що варто мати запаси води, їжі та ліків і завжди дотримуватися вказівок українських органів влади та служб екстреного реагування.

Можлива атака по Україні в ніч на 9 січня: що про це каже Зеленський

Нагадаємо, що під час традиційного вечірного звернення 8 січня президент України Володимир Зеленський попередив про можливість нового масштабного удару з боку Росії, який, за його словами, може відбутися в ніч на 9 січня. Він закликав громадян уважно стежити за сигналами повітряної тривоги та у разі необхідності негайно спускатися в укриття.

Також Зеленський зазначив, що російська сторона традиційно намагається скористатися погодними умовами для атак.

"Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар. Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра, постійно, спускатися в укриття. Росіяни незмінні: вони намагаються скористатися погодою. Я доручив уряду допомагати місцевій владі, максимально допомагати всім, хто задіяний", — зауважив глава держави

Нагадаємо, що ввечері 8 січня ЗС РФ атакували Кривий Ріг двома "Іскандерами". Зокрема, під ударазми опинилися дві багатоповерхівки, і наразі відомо про 13 постраждалих.

Також Фокус писав, що цього дня ворог завдав удару по Херсону. Внаслідок атаки, двоє чоловіків загинули на місці, ще один — помер у лікарні.