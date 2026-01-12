7-12 часов без света: ДТЭК вернул электроэнергию во все дома Киева

В Киеве удалось подключить к энергосистеме все дома, которые были отключены после массированной ракетной атаки 9 января. Однако в ряде районов в дальнейшем действуют экстренные отключения.

Ситуация с энергетикой в дальнейшем остается сложной. Об этом сообщает ДТЭК.

В Шевченковском, Подольском, Оболонском, и частично Соломенском и Святошинском районах действуют стабилизационные графики.

Зато на левом берегу столицы, а также в Голосеевском и Печерском районах действуют экстренные отключения. Там дома имеют 3-5 часов со светом и 7-12 — без. Однако стабильные графики в этих районах не действуют.

Также в 19:19 в ДТЭК сообщили, что экстренные отключения применили в части Соломенского и Святошинского районов.

В ДТЭК призвали тех, кто имеет электроэнергию, потреблять ее экономно.

Перед этим в компании сообщили, что в Киеве восстановили электроснабжение для 648 тысяч семей в Киеве, а в целом по всей Украине вернули свет для 2 миллионов украинцев. Это рекордный показатель за неделю для ДТЭК.

Ситуация со светом в Киеве

Напомним, что в Киеве после одного из самых масштабных обстрелов городапродолжаются аварийно-ремонтные работы по восстановлению энергообеспечения жителей столицы. В КГГА сообщили, что на левом берегу удалось выйти на график 3 часа со светом — 7 без. Проблемы есть также в правобережной части Печерского и Голосеевского района, где действуют экстренные отключения света.

В НЭК "Укрэнерго" 12 января сообщили, что все районы Киева переходят на экстренные отключения света и стабилизационные графики прекращают действовать. Среди причин назывались последствия российских массированных обстрелов и сильные морозы.

В ДТЭК объяснили, что из-за морозов, перегрузки сети и последствий атак"возникает много точечных аварий". Сейчас компания использует все свои возможности, привлекая на круглосуточную работу 57 ремонтных бригад.