Морозы и перегрузки сети: в ДТЭК рассказали, когда вернут свет в Киеве после атак РФ

В компании ДТЭК заявляют, что по состоянию на вечер 11 января энергетики постепенно пытаются поставлять тепло и свет после российских атак. В то же время ряд препятствий мешает специалистам быстро устранить последствия российских атак.

Энергетики отмечают, что из-за морозов, перегрузки сети и последствий атак возникает "возникает много точечных аварий". Об этом говорится в сообщении компании.

"У части киевлян отсутствие света может быть длительным. По состоянию на 17:00 имеем более 200 обращений. Мы видим каждое из них и делаем все возможное, чтобы свет вернулся в каждый дом", — говорят энергетики.

Состояние энергосети в Киеве на вечер 11 января Фото: ДТЭК

Сейчас компания использует все свои возможности, привлекая на круглосуточную работу 57 ремонтных бригад. Сейчас специалисты не дают прогнозов о том, когда вернут свет и тепло для всех горожан, ведь в нескольких районах столицы до сих пор действуют аварийные графики.

"Просим вашей помощи — как только электричество появляется, то включайте мощные приборы по очереди. Это поможет избежать новых аварий и быстрее стабилизировать систему", — просят в ДТЭК.

Ранее Фокус рассказывал о том, у кого 11 января будет меньше всего света. Сейчас в части столичных районов и нескольких районов Киевщины применяются аварийные графики.

Впоследствии стало известно, что Свириденко дала неутешительный прогноз для Киева. Из-за значительных повреждений уже несколько суток в некоторых районах столицы нет света.