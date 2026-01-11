Неделя без света: Свириденко дала неутешительный прогноз для Киева

Россияне совершили одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Киева за все время полномасштабной войны. Из-за значительных повреждений уже несколько суток в некоторых районах столицы нет света.

Враг целенаправленно бил баллистикой, в частности по теплогенерирующим объектам. Ситуацию осложнили погодные условия и существенное снижение температуры воздуха, сообщила премьер Юлия Свириденко.

Она отметила, что украинские энергетики работают в сверхсложных условиях и делают максимум возможного. Учитывая масштаб повреждений, в столице в рекордные сроки восстановлена подача теплоносителя и электроэнергии.

В то же время, как отметила она, по объективным причинам действуют плановые и экстренные графики отключений. Для существенного улучшения ситуации в Киеве нужно время. Ориентиром она определила четверг, 15 января.

Телеграмм-каналы подсчитали, что Троещина и еще некоторые микрорайоны Киева уже третьи сутки живут без света. И если добавить к ним четыре дня, о которых рассказывает премьер-министр, в столице электричества может не быть неделю.

Напомним, что в части Печерского, Голосеевского районов и на Левом берегу столицы графики не действуют, там продолжаются экстренные отключения света.

Фокус писал, что в ночь на 9 января Россия осуществила одну из самых масштабных за последнее время атак на энергетическую систему Украины. Как отмечали в Минэнерго, враг ударил по объектам генерации, подстанциям и линиям электропередач, и в результате этого без света остались сотни тысяч потребителей. Только на Киевщине было обесточено более 500 тыс. абонентов.

В субботу, 10 января, жители Софиевской Борщаговки перекрыли движение на дороге. Таким образом люди протестовали. что в их домах электроэнергия отсутствовала около 40 часов.