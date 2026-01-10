40 часов без света: под Киевом возле ЖК "Барселона" перекрыли дорогу (видео)

Жители Софиевской Борщаговки перекрыли движение в районе жилищного комплекса "Барселона". Люди жалуются на отсутствие электроэнергии около 40 часов.

Группа людей вышла на улицу и перекрыла движение в районе ЖК “Барселона”. Протестующие сидели без света около 40 часов и теперь требуют возобновления электроснабжения и реакции соответствующих служб. Об этом пишут местные СМИ, публикуя соответствующие кадры с места события.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов, которые по прибытии пытались урегулировать ситуацию. В то же время водители не разделяли недовольство жителей Софиевской Борщаговки и активно сигналили, пытаясь проехать.

Напомним, ситуация с электричеством в столице остается сложной. По информации ДТЭК, аварийно-восстановительные работы после российских обстрелов продолжаются. В то же время в Киеве электроснабжение удалось вернуть для 648 тысяч домов - на правом берегу столицы, за исключением Голосеевского и Печерского районов, экстренные отключения электроэнергии отменены.

Мэр Киева Виталий Кличко 9 января рассказал, что после российских обстрелов водоснабжение в столице постепенно возвращается, а отопление надеются восстановить для части домов уже в ближайшие часы.