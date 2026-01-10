Для 648 000 семей Киева вернули свет: как работает метро и электротранспорт, — КГГА

В Киеве после массированных обстрелов российских оккупантов удалось восстановить электроснабжение для 648 тысяч домов. Для потребителей вернули графики отключений света, однако в некоторых районах столицы они не действуют.

Только за последние сутки свет вернули еще примерно в 60 тысяч домов киевлян сообщила пресс-служба компании ДТЭК 10 января. При этом аварийно-восстановительные работы продолжаются: специалисты устраняют локальные повреждения, возникшие из-за перегрузки сетей и сильных морозов.

В ДТЭК уточнили, что в Киевской области, а также на правом берегу столицы, за исключением Голосеевского и Печерского районов, экстренные отключения электроэнергии отменены. Вместе с тем в Бориспольском и Броварском районах Киевской области аварийные отключения пока сохраняются — энергетики продолжают работать над стабилизацией ситуации.

Відео дня

Фото: ДТЭК

Ситуацию с электроснабжением в столице прокомментировал генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко. По его словам, энергетики без перерыва работали весь предыдущий день и ночь, подключая абонентов после обстрелов.

"За ночь почти всех удалось подключить, хотя бы на время. Утром произошла сильная, назовем это перегрузкой, и снова было массовое отключение. Если у вас с момента атаки не было вообще света, то нужно оставить заявку на сайте сетей. Коллеги начинают обрабатывать индивидуальные заявки", — написал он в соцсетях.

Как работает с общественный электротранспорт

Из-за сложной энергетической ситуации в городе в Киеве действуют временные ограничения в работе общественного электротранспорта, сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, Киевский метрополитен работает с увеличенными интервалами движения поездов — от 10 до 12 минут на всех трех линиях. В КГГА пояснили, что такие изменения связаны с необходимостью экономии электроэнергии и стабилизации работы энергосистемы столицы.

Кроме того, на левом берегу Киева временно полностью остановлен весь электротранспорт. Его движение дублируется автобусными маршрутами.

"Электроэнергия, которая ранее использовалась для питания электротранспорта левого берега, перенаправлена на обеспечение работы критически важных для жизнеобеспечения города объектов инфраструктуры", — отметили в КГГА.

На правом берегу столицы электротранспорт продолжает работать, однако с отклонениями от привычных графиков движения.

Власти и энергетики призывают киевлян учитывать возможные задержки в работе транспорта и следить за официальными сообщениями о дальнейших изменениях.

Ранее сообщалось, что в Киеве что из-за аварийного отключения электроэнергии была остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.