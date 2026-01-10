Графики не действуют: ДТЭК применил экстренные отключения света на Киевщине

В Киеве и Киевской области применили экстренные отключения электроэнергии. Графики пока не действуют.

Днем в субботу, 10 января, в Киеве и Киевской области применены экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщают в ДТЭК.

Во время экстренных отключений света графики почасовых отключений не действуют, напомнили в компании.

Отмечается, что экстренные отключения в столичном регионе применены по команде "Укрэнерго".

В КГГА уточнили, что из-за аварийного отключения электроэнергии была остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.

Важно

Сейчас энергетики проводят восстановительные работы, — сообщили в горгосадминистрации.

Тем временем киевляне жалуются на сверхнизкое напряжение в сети и публикуют соответствующие фото.

Напряжение в сети 152 Вольта Фото: соцсети

Напряжение в сети прыгает Фото: соцсети

Напряжение в сети 164 Вольта Фото: соцсети

Напомним, в ночь на 9 января Россия осуществила одну из самых масштабных за последнее время атак на энергетическую систему Украины. Как отмечают в Минэнерго, враг ударил по объектам генерации, подстанциям и линиям электропередач, и в результате этого без света остались сотни тысяч потребителей. Только на Киевщине было обесточено более 500 тыс. абонентов.

Вечером 9 января ДТЭК обнародовал графики отключения света для Днепропетровской и Киевской областей на 10 января. Однако энергетики не смогли предоставить четкие графики почасовых отключений электроэнергии для Киева.