Графики отключения света на 10 января: ДТЭК не смог спрогнозировать, когда будет электричество в Киеве

ДТЭК обнародовал графики отключения света для Днепропетровской и Киевской областей на 10 января. Однако энергетики не смогли предоставить четкие графики почасовых отключений электроэнергии для Киева

"Спрогнозировать, когда мы можем вернуться к графикам (в Киеве, — ред.) невозможно", — говорится в объяснении пресс-службы компании.

Таким образом в ДТЭК опровергли слова премьер-министра Украины Юлии Свириденко о том, что до конца суток Киев должен перейти на почасовые графики отключений.

В компании отметили, что Россия атаковала важные объекты, которые генерируют и передают электроэнергию. Погода также влияет на сроки восстановления, поскольку из-за обледенения и поваленных деревьев бригады не всегда могут вовремя доехать до необходимой локации.

"Сейчас ситуация на самом деле сложная. Враг нанес удар тогда, когда система наиболее поразительна — в период морозов", — отметили в ДТЭК.

Графики отключений света в Киевской области на 10 января

Графики отключений света в Днепропетровской области на 10 января

Напомним, 9 января Минэнерго сообщило, что в результате ночной массированной атаки РФ по энергетике на Киевщине обесточены более 500 тыс. потребителей.

Фокус также писал о том, что в Киеве начались масштабные перебои в теплоснабжении и водоснабжении.