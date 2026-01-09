У киевлян нет отопления и воды: какая ситуация в столице в результате массированной атаки ВС РФ

После массированной ночной атаки РФ по Киеву 9 января столица столкнулась с масштабными перебоями в теплоснабжении и водоснабжении. Часть районов осталась без тепла и горячей воды, а городские службы вынуждены были временно слить воду из отопительных систем, чтобы защитить сети от повреждений.

Фокус собрал всю доступную на момент написания материала официальную информацию о состоянии теплоснабжения, водоснабжения и мерах, которые городские власти и энергетики принимают для быстрого восстановления коммунальных услуг в столице.

Первой о ситуации проинформировала Киевская городская государственная администрация. В частности, в КГГА отметили, что из-за вражеских обстрелов в отдельных районах города возникли проблемы с подачей тепла.

По данным городских властей, отопление полностью отсутствует или подается на пониженных параметрах в Деснянском и Печерском районах, а также в частях Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Оболонского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов.

Відео дня

Публикация КГГА на странице в Telegram Фото: Скриншот

"Энергетики вместе с жилищными организациями работают в экстренном режиме", — говорится в сообщении.

Информацию об отсутствии отопления в городе также подтвердили в КП "Киевтеплоэнерго".

Впоследствии ситуацию прокомментировал мэр Киева Виталий Кличко. В своем Telegram-канале он сообщил, что почти половина многоквартирных домов столицы — около шести тысяч — остались без теплоснабжения в результате повреждения критической инфраструктуры во время массированной атаки врага.

Кроме этого, в городе фиксируются перебои с водоснабжением. По словам мэра, коммунальные службы уже запитали социальные объекты, в частности больницы и роддома, от мобильных котельных, а также вместе с энергетиками работают над восстановлением электро- и теплоснабжения в жилых домах.

"Городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации. И погодные условия, к сожалению, по прогнозам, в ближайшие дни будут сложными", — отметил мэр.

В то же время он предостерег, что погодные условия в ближайшие дни будут оставаться сложными, и призвал киевлян, которые имеют такую возможность, временно выехать за город, где есть альтернативные источники тепла и питания.

О перспективах восстановления тепла также рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга. По его словам, после массированного удара по Киевскому энергоузлу специалисты сосредоточили основные усилия именно на возвращении отопления. Он отметил, что в течение текущего дня тепло может вернуться к большинству киевлян: быстрее процесс происходит на Левом берегу, тогда как в части районов Правого берега ситуация остается сложной.

Брифинг директора Центра исследований энергетики Александра Харченко

Отдельно стало известно, что из-за последствий удара РФ без отопления и водоснабжения осталась и Верховная Рада Украины. Об этом сообщили председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев и народный депутат Ярослав Железняк в своих Telegram-каналах.

"Действительно, в Раде нет воды и отопления, есть свет. Поэтому мы работаем, мы на месте: все, как у людей, так и у нас", — сообщил Гетманцев.

Ситуация с водоснабжением в Киеве в результате атаки РФ: что известно

Вместе с перебоями в теплоснабжении в столице возникли проблемы и с водой. По информации "Киевводоканала", которую они обнародовали около 09:30, из-за обесточивания объектов водопроводной инфраструктуры водоснабжение временно отсутствует в Печерском районе и на Левом берегу Киева.

"Специалисты Киевводоканала совместно с энергетиками работают над стабилизацией ситуации, восстановлением электропитания и нормального режима работы системы водоснабжения", — говорится в сообщении.

Публикация "Киевводоканала" в Facebook Фото: Скриншот

В ведомстве также отметили, что на их работу влияют не только последствия атак РФ, но и сложные погодные условия. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура в столице местами будет опускаться до -20°C, ожидаются снегопады и сильный ветер, что может создать дополнительную нагрузку на водоснабжающие и канализационные сети.

В связи с этим "Киевводоканал" перевели в оперативный усиленный режим работы:

аварийно-восстановительные бригады работают круглосуточно;

специалисты готовы к оперативному устранению аварийных ситуаций;

обеспечено спецтехнику, насосное оборудование и необходимые резервы материалов и горючего.

Также поддерживается постоянное взаимодействие с энергетическими службами и городскими аварийными подразделениями, чтобы своевременно реагировать на осложнения погодных условий.

Коммунальщикам Киева приказали сливать воду: зачем это нужно

Более того, 9 января в Киеве после ночной атаки по критической инфраструктуре во многих домах временно слили воду из систем отопления. В городской администрации объяснили, что это стандартная техническая процедура во время морозов и не означает, что тепло надолго исчезнет. Зато, если не слить воду, она быстро замерзает и может повредить трубы и оборудование.

"Такие рекомендации Правительства действуют в Украине почти 20 лет и предусмотрены Правилами технической эксплуатации тепловых установок и сетей. Решение о сдренировании принимает лицо, ответственное за техническое состояние и эксплуатацию тепловых сетей субъекта хозяйствования по согласованию с энергоснабжающей организацией", — пишет КГГА.

Сегодня же такие действия, как отмечает администрация были необходимы, чтобы защитить систему от разрушений, пока идет восстановление тепла. Сейчас городские службы и энергетики работают в усиленном режиме, несмотря на мороз и сложные условия, чтобы как можно быстрее вернуть воду и тепло киевлянам.

К этому же когда распространилась не подтвержденная информация о сливе воды, волонтер Мария Берлинская объяснила, что без этих мер трубы лопнули бы, а система отопления полностью вышла бы из строя. Она также напомнила, что школы и социальные учреждения с автономным отоплением остаются теплыми и могут принимать людей, которые нуждаются в помощи.

"Это не о комфорте. Это о выживании. И самое главное — это абсолютно реально спокойно и оперативно сделать", — добавила она.

До этого, в Минэнерго рассказали, что в результате атаки ВС РФ в Киеве и Киевской области без света остались 500 тысяч потребителей.

Также Фокус писал, что удар врага еще вызвал повреждения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые сейчас не работают.