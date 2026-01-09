У киян немає опалення та води: яка ситуація в столиці внаслідок масованої атаки ЗС РФ, деталі

Після масованої нічної атаки РФ по Києву 9 січня столиця зіштовхнулася з масштабними перебоями в теплопостачанні та водопостачанні. Частина районів залишилася без тепла та гарячої води, а міські служби змушені були тимчасово злити воду з опалювальних систем, щоб захистити мережі від пошкоджень.

Фокус зібрав усю доступну на момент написання матеріалу офіційну інформацію про стан теплопостачання, водопостачання та заходи, які міська влада й енергетики вживають для швидкого відновлення комунальних послуг у столиці.

Першою про ситуацію поінформувала Київська міська державна адміністрація. Зокрема, у КМДА зазначили, що через ворожі обстріли в окремих районах міста виникли проблеми з подачею тепла.

За даними міської влади, опалення повністю відсутнє або подається на знижених параметрах у Деснянському та Печерському районах, а також у частинах Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районів.

Публікація КМДА на сторінці в Telegram Фото: Скриншот

"Енергетики разом із житловими організаціями працюють в екстреному режимі", — йдеться у повідомленні.

Інформацію про відсутність опалення в місті також підтвердили у КП "Київтеплоенерго".

Згодом ситуацію прокоментував мер Києва Віталій Кличко. У своєму Telegram-каналі він повідомив, що майже половина багатоквартирних будинків столиці — близько шести тисяч — залишилися без теплопостачання внаслідок пошкодження критичної інфраструктури під час масованої атаки ворога.

Окрім цього, у місті фіксуються перебої з водопостачанням. За словами мера, комунальні служби вже заживили соціальні об’єкти, зокрема лікарні та пологові будинки, від мобільних котелень, а також разом з енергетиками працюють над відновленням електро- і теплопостачання в житлових будинках.

"Міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації. Й погодні умови, на жаль, за прогнозами, найближчими днями будуть складними", — зауважив мер.

Водночас він застеріг, що погодні умови найближчими днями залишатимуться складними, та закликав киян, які мають таку можливість, тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела тепла й живлення.

Про перспективи відновлення тепла також розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу. За його словами, після масованого удару по Київському енерговузлу фахівці зосередили основні зусилля саме на поверненні опалення. Він зазначив, що протягом поточного дня тепло може повернутися до більшості киян: швидше процес відбувається на Лівому березі, тоді як у частині районів Правого берега ситуація залишається складною.

Брифінг директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка

Окремо стало відомо, що через наслідки удару РФ без опалення та водопостачання залишилася й Верховна Рада України. Про це повідомили голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев та народний депутат Ярослав Железняк у своїх Telegram-каналах.

"Дійсно, у Раді нема води та опалення, є світло. Тому ми працюємо, ми на місці: все, як у людей, так і у нас", — повідомив Гетманцев.

Ситуація з водопостачанням у Києві внаслідок атаки РФ: що відомо

Разом із перебоями в теплопостачанні у столиці виникли проблеми й із водою. За інформацією "Київводоканалу", яку вони оприлюднили близько 09:30, через знеструмлення об’єктів водопровідної інфраструктури водопостачання тимчасово відсутнє у Печерському районі та на Лівому березі Києва.

"Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками працюють над стабілізацією ситуації, відновленням електроживлення та нормального режиму роботи системи водопостачання", — йдеться в дописі.

Публікація "Київводоканалу" у Facebook Фото: Скриншот

У відомстві також наголосили, що на їхню роботу впливають не лише наслідки атак РФ, а й складні погодні умови. За прогнозами синоптиків, найближчими днями температура в столиці місцями опускатиметься до –20°C, очікуються снігопади та сильний вітер, що може створити додаткове навантаження на водопостачальні та каналізаційні мережі.

У зв’язку з цим "Київводоканал" перевели в оперативний посилений режим роботи:

аварійно-відновлювальні бригади працюють цілодобово;

фахівці готові до оперативного усунення аварійних ситуацій;

забезпечено спецтехніку, насосне обладнання та необхідні резерви матеріалів і пального.

Також підтримується постійна взаємодія з енергетичними службами та міськими аварійними підрозділами, щоб своєчасно реагувати на ускладнення погодних умов.

Комунальникам Києва наказали зливати воду: навіщо це потрібно

Ба більше, 9 січня у Києві пісня нічної атаки по критичній інфраструктурі в багатьох будинках тимчасово злили воду з систем опалення. У міській адміністрації пояснили, що це стандартна технічна процедура під час морозів і не означає, що тепло надовго зникне. Натомість, якщо не злити воду, вона швидко замерзає і може пошкодити труби та обладнання.

"Такі рекомендації Уряду діють в Україні майже 20 років і передбачені Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж. Рішення про здренування ухвалює особа, відповідальна за технічний стан і експлуатацію теплових мереж суб'єкта господарювання за узгодженням з енергопостачальною організацією", — пише КМДА.

Сьогодні ж такі дії, як зазначає адміністрація були необхідні, аби захистити систему від руйнувань, поки триває відновлення тепла. Наразі міські служби і енергетики працюють у посиленому режимі, незважаючи на мороз і складні умови, щоб якнайшвидше повернути воду і тепло киянам.

До цього ж коли розповсюдилася не підтверджена інформація про злиття води, волонтерка Марія Берлінська пояснила, що без цих заходів труби лопнули б, а система опалення повністю вийшла б з ладу. Вона також нагадала, що школи та соціальні заклади з автономним опаленням залишаються теплими і можуть приймати людей, які потребують допомоги.

"Це не про комфорт. Це про виживання. І найголовніше — це абсолютно реально спокійно і оперативно зробити", — додала вона.

До цього , у Міненерго розповіли, що внаслідок атаки ЗС РФ у Києві та Київській області без світла залишилися 500 тисяч споживачів.

Також Фокус писав, що удар ворога ще спричинив пошкодження ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які наразі не працюють.