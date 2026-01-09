Нічний обстріл Києва: ЗМІ дізнались, скільки триватиме ремонт ТЕЦ

Росіяни в ніч на 9 січня атакували Київ, застосувавши ракети та дрони. Під ударом була енергосистема та теплоінфраструктура столиці.

Внаслідок атаки були пошкоджені ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 — наразі обидві теплоелектроцентралі не працюють. Видання "Новини.LIVE" з посиланням на свої джерела у київській владі розповіло, скільки триватиме ремонт обидвох ТЕЦ.

Керуючі компанії отримали доручення щодо злиття води з систем теплопостачання будинків, які заживлені від ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.

Ремонт ТЕЦ-5 триватиме близько двох діб, ремонт ТЕЦ-6 — 1 добу.

Натомість ТЕЦ-4 вже розпочала циркуляцію теплоносія. Об'єкти водопостачання у Києві вже заживлені, там проводяться роботи по збільшенню тиску в системі.

Також тривають роботи з підключення 11 лікарень до мобільних котелень та по 5 шкіл в кожному районі.

У Києві відсутнє теплопостачання

Раніше стало відомо, що комунальні служби отримали наказ зливати воду з внутрішньобудинкових систем опалення, повідомив народний депутат "Батьківщини" Олексій Кучеренко.

Волонтерка Марія Берлінська пояснила, що йдеться про "вимушений крок", і діяти зараз потрібно "спокійно і оперативно". За її словами, якщо цього не зробити, то труби просто полопаються, а система опалення буде знищена повністю. Це означатиме, що вже за кілька днів сотні тисяч людей не зможуть перебувати у власних квартирах.

Пізніше у КМДА підтвердили, що вирішили злити воду, але це не означає, що тепло буде відсутнє довгий час. Ця процедура є обов'язковою для аварій у морозну погоду, адже тоді тимчасово припиняється циркуляція теплоносія.

Віталій Кличко повідомив, що майже 6 тисяч багатоквартирних будинків залишаються без тепла. Це приблизно половина будинків столиці. Він закликав мешканців міста розглянути варіант із тим, щоб тимчасово залишити Київ.

А прем'єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила, що під час нічної атаки росіяни умисно цілили в районні котельні Києва, аби використати погодні умови як зброю.