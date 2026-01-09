Ночной обстрел Киева: СМИ узнали, сколько продлится ремонт ТЭЦ

Россияне в ночь на 9 января атаковали Киев, применив ракеты и дроны. Под ударом была энергосистема и теплоинфраструктура столицы.

В результате атаки были повреждены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 — сейчас обе теплоэлектроцентрали не работают. Издание "Новости.LIVE" со ссылкой на свои источники в киевской власти рассказало, сколько продлится ремонт обеих ТЭЦ.

Управляющие компании получили поручение по слиянию воды из систем теплоснабжения домов, которые запитаны от ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Ремонт ТЭЦ-5 продлится около двух суток, ремонт ТЭЦ-6 — 1 сутки.

Зато ТЭЦ-4 уже начала циркуляцию теплоносителя. Объекты водоснабжения в Киеве уже запитаны, там проводятся работы по увеличению давления в системе.

Также продолжаются работы по подключению 11 больниц к мобильным котельным и по 5 школ в каждом районе.

В Киеве отсутствует теплоснабжение

Ранее стало известно, что коммунальные службы получили приказ сливать воду из внутридомовых систем отопления, сообщил народный депутат "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

Волонтер Мария Берлинская объяснила, что речь идет о "вынужденном шаге", и действовать сейчас нужно "спокойно и оперативно". По ее словам, если этого не сделать, то трубы просто полопаются, а система отопления будет уничтожена полностью. Это будет означать, что уже через несколько дней сотни тысяч людей не смогут находиться в собственных квартирах.

Позже в КГГА подтвердили, что решили слить воду, но это не означает, что тепло будет отсутствовать долгое время. Эта процедура является обязательной для аварий в морозную погоду, ведь тогда временно прекращается циркуляция теплоносителя.

Виталий Кличко сообщил, что почти 6 тысяч многоквартирных домов остаются без тепла. Это примерно половина домов столицы. Он призвал жителей города рассмотреть вариант с тем, чтобы временно покинуть Киев.

А премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что во время ночной атаки россияне умышленно целились в районные котельные Киева, чтобы использовать погодные условия как оружие.