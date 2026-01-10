Графіки відключення світла на 10 січня: ДТЕК не зміг спрогнозувати, коли буде електрика в Києві

ДТЕК оприлюднив графіки відключення світла для Дніпропетровської та Київської областей на 10 січня. Проте енергетики не змогли надати чіткі графіки погодинних відключень електроенергії для Києва

"Спрогнозувати, коли ми можемо повернутись до графіків (у Києві, — ред.) неможливо", — йдеться у поясненні пресслужби компанії.

Таким чином у ДТЕК спростували слова прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко про те, що до кінця доби Київ має перейти на погодинні графіки відключень.

У компанії зазначили, що Росія атакувала важливі об'єкти, які генерують та передають електроенергію. Погода також впливає на терміни відновлення, оскільки через обледеніння та повалені дерева бригади не завжди можуть вчасно доїхати до необхідної локації.

"Наразі ситуація насправді складна. Ворог завдав удару тоді, коли система найбільш вразилива — у період морозів", — наголосили в ДТЕК.

Графіки відключень світла у Київській області на 10 січня

Графіки відключень світла на 10 січня для 1–3 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 10 січня для 4–6 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла у Дніпропетровській області на 10 січня

Графіки відключень світла на 10 січня для 1–3 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 10 січня для 3–6 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Нагадаємо, 9 січня Міненерго повідомило, що внаслідок нічної масованої атаки РФ по енергетиці на Київщині знеструмлено понад 500 тис. споживачів.

