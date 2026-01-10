Графіки не діють: ДТЕК застосував екстрені відключення світла на Київщині

У Києві та Київській області застосували екстрені відключення електроенергії. Графіки наразі не діють.

Вдень суботи, 10 січня, у Києві та Київській області застосовані екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляють у ДТЕК.

Під час екстрених відключень світла графіки погодинних відключень не діють, нагадали у компанії.

Зазначається, що екстрені відключення у столичному регіоні застосовані за командою "Укренерго".

У КМДА уточнили, що через аварійне відключення електроенергії було зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання та електротранспорту.

Наразі енергетики проводять відновлювальні роботи, — повідомили в міськдержаміністрації.

Тим часом кияни скаржаться про наднизьку напругу у мережі та публікують відповідні фото.

Напруга у мережі 152 Вольта Фото: соцмережi

Напруга у мережі стрибає Фото: соцмережi

Напруга у мережі 164 Вольта Фото: соцмережi

Нагадаємо, у ніч на 9 січня Росія здійснила одну з наймасштабніших за останній час атак на енергетичну систему України. Як зазначають у Міненерго, ворог вдарив по об’єктах генерації, підстанціях і лініях електропередач, і внаслідок цього без світла залишилися сотні тисяч споживачів. Лише на Київщині бул знеструмлено понад 500 тис. абонентів.

Увечері 9 січня ДТЕК оприлюднив графіки відключення світла для Дніпропетровської та Київської областей на 10 січня. Проте енергетики не змогли надати чіткі графіки погодинних відключень електроенергії для Києва.