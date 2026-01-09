Коли повернуть воду і тепло киянам: Кличко прокоментував ситуацію після обстрілу (відео)

Міський голова Віталій Кличко розповів, що водопостачання поступово повертається, а опалення сподіваються відновити для частини будинків вже у найближчі години. Він наголосив, що Київ пережив один з наймасованіших ударів по критичній інфраструктурі за час війни.

"Минула атака була однією з наймасованіших атак по системі енергозабезпечення нашого міста. Половина багатоквартирних будинків нашого міста, майже 6 тисяч, зараз без теплопостачання. І також пошкоджена критична інфраструктура міста і в місті є перебої з водопостачанням", — зазначив мер в ефірі телеканалу "Київ" 9 січня.

Він повідомив, що у Печерському районі водопостачання вже відновили, також тиск поступово повертається на лівий берег.

"Зараз наші фахівці працюють інтенсивно з енергетиками над тим, щоб відновити нормальний режим роботи системи водопостачання. Відверто, нам потрібен певний час, щоб уся система водопостачання запрацювала", — пояснив Кличко.

Він нагадав, що на верхні поверхи будинків воду повертають за допомогою окремих насосів, які не працюють без світла. Тому навіть після того, як воду повернули у районі, вона може якийсь час ще не з'являтися у споживачів.

"Що стосується тепла: частину будинків сподіваємось до вечора підключити. Хотів би зазначити, що атака минулої ночі була найбільшою, найбільшою на об’єкти критичної інфраструктури нашого міста. Ситуація в місті — складна, але контрольована", — підкреслив міський голова.

Він додав, що комунальники підключили соціальні об'єкти, лікарні та пологові будинки до мобільних котелень. Тепер фахівці працюють спільно з енергетиками над тим, щоб відновити електро- та теплопостачання у будинках.

Нагадаємо, нардеп Олексій Кучеренко повідомив, що комунальники у багатьох районах Києва почали зливати воду з систем опалення. Волонтерка Марія Берлінська назвала це "вимушеним кроком", пояснивши, що інакше труби полопаються. У КМДА наголосили, що злив води — це стандартна процедура у мороз, обов’язкова у випадку аварій. Вона потрібна, щоб уникнути пошкоджень мереж і обладнання від замерзання води. Киян заспокоїли, що це не свідчить про тривалу відсутність опалення.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що ЗС РФ скористались негодою, намагаючись "заморозити людей і дітей в Києві". Він наголосив, що ворог навмисно бив по критичній інфраструктурі.