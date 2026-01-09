Когда вернут воду и тепло киевлянам: Кличко прокомментировал ситуацию после обстрела (видео)

Городской голова Виталий Кличко рассказал, что водоснабжение постепенно возвращается, а отопление надеются восстановить для части домов уже в ближайшие часы. Он отметил, что Киев пережил один из самых массированных ударов по критической инфраструктуре за время войны.

"Прошлая атака была одной из самых массированных атак по системе энергообеспечения нашего города. Половина многоквартирных домов нашего города, почти 6 тысяч, сейчас без теплоснабжения. И также повреждена критическая инфраструктура города и в городе есть перебои с водоснабжением", — отметил мэр в эфире телеканала "Киев" 9 января.

Он сообщил, что в Печерском районе водоснабжение уже восстановили, также давление постепенно возвращается на левый берег.

"Сейчас наши специалисты работают интенсивно с энергетиками над тем, чтобы восстановить нормальный режим работы системы водоснабжения. Откровенно, нам нужно определенное время, чтобы вся система водоснабжения заработала", — пояснил Кличко.

Он напомнил, что на верхние этажи домов воду возвращают с помощью отдельных насосов, которые не работают без света. Поэтому даже после того, как воду вернули в районе, она может какое-то время еще не появляться у потребителей.

"Что касается тепла: часть домов надеемся к вечеру подключить. Хотел бы отметить, что атака прошлой ночью была самой большой, самой большой на объекты критической инфраструктуры нашего города. Ситуация в городе — сложная, но контролируемая", — подчеркнул городской голова.

Он добавил, что коммунальщики подключили социальные объекты, больницы и роддома к мобильным котельным. Теперь специалисты работают совместно с энергетиками над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в домах.

Напомним, нардеп Алексей Кучеренко сообщил, что коммунальщики во многих районах Киева начали сливать воду из систем отопления. Волонтер Мария Берлинская назвала это "вынужденным шагом", объяснив, что иначе трубы полопаются. В КГГА отметили, что слив воды — это стандартная процедура в мороз, обязательная в случае аварий. Она нужна, чтобы избежать повреждений сетей и оборудования от замерзания воды. Киевлян успокоили, что это не свидетельствует о длительном отсутствии отопления.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что ВС РФ воспользовались непогодой, пытаясь "заморозить людей и детей в Киеве". Он отметил, что враг намеренно бил по критической инфраструктуре.