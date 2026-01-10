Для 648 000 сімей Києва повернули світло: як працює метро та електротранспорт, — КМДА

У Києві після масованих обстрілів російських окупантів вдалося відновити електропостачання для 648 тисяч будинків. Для споживачів повернули графіки відключень світла, проте в деяких районах столиці вони не діють.

Лише за останню добу світло повернули ще приблизно в 60 тисяч будинків киян, повідомила пресслужба компанії ДТЕК 10 січня. Водночас аварійно-відновлювальні роботи тривають: фахівці усувають локальні пошкодження, що виникли через перевантаження мереж і сильні морози.

У ДТЕК уточнили, що в Київській області, а також на правому березі столиці, за винятком Голосіївського та Печерського районів, екстрені відключення електроенергії скасовано. Водночас у Бориспільському та Броварському районах Київської області аварійні відключення поки що зберігаються — енергетики продовжують працювати над стабілізацією ситуації.

Фото: ДТЭК

Ситуацію з електропостачанням у столиці прокоментував генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко. За його словами, енергетики без перерви працювали весь попередній день і ніч, підключаючи абонентів після обстрілів.

"За ніч майже всіх вдалась заживити, хоча б на раз. В ранці стався сильний, назвемо це перегруз, і знову було масове відключення. Якщо у вас з атаки не було взагалі світла, то треба залишати заявку на сайті мереж. Колеги починають відпоцьовувати індивідуальні заявки", — написав він у соцмережах.

Як працює громадський електротранспорт

Через складну енергетичну ситуацію в місті в Києві діють тимчасові обмеження в роботі громадського електротранспорту, повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Так, Київський метрополітен працює зі збільшеними інтервалами руху поїздів — від 10 до 12 хвилин на всіх трьох лініях. У КМДА пояснили, що такі зміни пов'язані з необхідністю економії електроенергії та стабілізації роботи енергосистеми столиці.

Крім того, на лівому березі Києва тимчасово повністю зупинено весь електротранспорт. Його рух дублюється автобусними маршрутами.

"Електроенергію, яка раніше використовувалася для живлення електротранспорту лівого берега, переспрямовано на забезпечення роботи критично важливих для життєзабезпечення міста обʼєктів інфраструктури", — зазначили в КМДА.

На правому березі столиці електротранспорт продовжує працювати, проте з відхиленнями від звичних графіків руху.

Влада та енергетики закликають киян зважати на можливі затримки в роботі транспорту та стежити за офіційними повідомленнями про подальші зміни.

Раніше повідомлялося, що в Києві через аварійне вимкнення електроенергії було зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання та електротранспорту.