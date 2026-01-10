40 годин без світла: під Києвом біля ЖК "Барселона" перекрили дорогу (відео)

Жителі Софіївської Борщагівки перекрили рух у районі житлового комплексу "Барселона". Люди скаржаться на відсутність електроенергії близько 40 годин.

Група людей вийшла на вулицю і перекрила рух у районі ЖК "Барселона". Протестувальники сиділи без світла близько 40 годин і тепер вимагають відновлення електропостачання та реакції відповідних служб. Про це пишуть місцеві ЗМІ, публікуючи відповідні кадри з місця події.

На місце виїхали співробітники правоохоронних органів, які після прибуття намагалися врегулювати ситуацію. Водночас водії не поділяли невдоволення мешканців Софіївської Борщагівки й активно сигналили, намагаючись проїхати.

Нагадаємо, ситуація з електрикою в столиці залишається складною. За інформацією ДТЕК, аварійно-відновлювальні роботи після російських обстрілів тривають. Водночас у Києві електропостачання вдалося повернути для 648 тисяч будинків — на правому березі столиці, за винятком Голосіївського та Печерського районів, екстрені відключення електроенергії скасовано.

Відео дня

Мер Києва Віталій Кличко 9 січня розповів, що після російських обстрілів водопостачання у столиці поступово повертається, а опалення сподіваються відновити для частини будинків уже найближчими годинами.