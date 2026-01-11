Тиждень без світла: Свириденко дала невтішний прогноз для Києва

Росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру Києва за весь час повномасштабної війни. Через значні пошкодження вже декілька діб у деяких районах столиці немає світла.

Ворог цілеспрямовано бив балістикою, зокрема по теплогенеруючих об'єктах. Ситуацію ускладнили погодні умови та суттєве зниження температури повітря, повідомила прем'єрка Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що українські енергетики працюють у надскладних умовах і роблять максимум можливого. З огляду на масштаб пошкоджень, у столиці у рекордні строки відновлено подачу теплоносія та електроенергії.

Водночас, як наголосила вона, з об'єктивних причин діють планові та екстрені графіки відключень. Для суттєвого покращення ситуації в Києві потрібен час. Орієнтиром вона визначила четвер, 15 січня.

Телеграм-канали підрахували, що Троєщина та ще деякі мікрорайони Києва вже третю добу живуть без світла. І якщо додати до них чотири дні, про які розповідає прем'єр-міністерка, у столиці електрики може не бути тиждень.

Нагадаємо, що у частині Печерського, Голосіївського районів та на Лівому березі столиці графіки не діють, там тривають екстрені відключення світла.

Фокус писав, що у ніч на 9 січня Росія здійснила одну з наймасштабніших за останній час атак на енергетичну систему України. Як зазначали у Міненерго, ворог вдарив по об’єктах генерації, підстанціях і лініях електропередач, і внаслідок цього без світла залишилися сотні тисяч споживачів. Лише на Київщині було знеструмлено понад 500 тис. абонентів.

У суботу, 10 січня, жителі Софіївської Борщагівки перекрили рух на дорозі. Таким чином люди протестували. що у їхніх домівках електроенергія була відсутня близько 40 годин.