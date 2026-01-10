Графіки відключень на 11 січня: у кого буде найменше світла на добу (фото)
ДТЕК і низка обленерго оприлюднили нові графіки погодинних відключень для регіонів України на 11 січня. Наразі в частині столичних районів і кількох районів Київщини застосовуються аварійні графіки.
Наразі в ДТЕК повідомляють, що в Києві будуть застосовані графіки відключень на наступну добу. Водночас там додають, що в кількох регіонах столиці вони не будуть діяти через аварійні відключення.
"Нагадаємо, в частині Печерського, Голосіївського районів та на Лівому березі столиці тривають екстрені відключення. Графіки там не діють", — повідомляють енергетики.
Графіки відключень у Києві на 11 січня
Водночас у Київській області також будуть застосовуватися графіки погодинних відключень. Енергетики нагадують, що наразі в кількох районах області поставлені аварійні графіки.
"Нагадаємо, в частині Броварського та Бориспільського районів області тривають екстрені відключення", — йдеться в заяві ДТЕК.
Графіки відключень для Київської області на 11 січня
В Дніпропетровській області також будуть застосовано графіки стабілізаційних відключень. Енергетики підкреслюють, що середня тривалість відключення на одну чергу складатиме від 9,5 до 14 годин на добу.
Графіки відключень у Дніпропетровській області на 11 січня
Графіки відключень в інших регіонах України
У Полтавській області також буде застосовано графіки погодинних відключень на 11 січня. Місцеві енергетики повідомляють, що тривалість відсутності світла в черзі складатиме від 8,5 до 10,5 годин на наступну добу.
У Кіровоградській області енергетики повідомили, що також будуть застосовувати графіки погодинних відключень. Середня тривалість відключення складатиме від 8,5 до 10,5 годин на наступну добу.
На Львівщині енергетики ввели графіки стабілізаційних відключень світла. Наразі прогнозується відсутність світла тривалістю від 3,5 до 7,5 годин на наступну добу.
Згодом стало відомо, що ДТЕК не зміг спрогнозувати, коли буде електрика в Києві. Енергетики спростували слова прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко про те, що до кінця доби Київ має перейти на погодинні графіки відключень.