Графіки відключень на 11 січня: у кого буде найменше світла на добу (фото)

ДТЕК і низка обленерго оприлюднили нові графіки погодинних відключень для регіонів України на 11 січня. Наразі в частині столичних районів і кількох районів Київщини застосовуються аварійні графіки.

Наразі в ДТЕК повідомляють, що в Києві будуть застосовані графіки відключень на наступну добу. Водночас там додають, що в кількох регіонах столиці вони не будуть діяти через аварійні відключення.

"Нагадаємо, в частині Печерського, Голосіївського районів та на Лівому березі столиці тривають екстрені відключення. Графіки там не діють", — повідомляють енергетики.

Графіки відключень у Києві на 11 січня

Графіки відключень у столиці на 11 січня Фото: ДТЕК

Водночас у Київській області також будуть застосовуватися графіки погодинних відключень. Енергетики нагадують, що наразі в кількох районах області поставлені аварійні графіки.

"Нагадаємо, в частині Броварського та Бориспільського районів області тривають екстрені відключення", — йдеться в заяві ДТЕК.

Графіки відключень для Київської області на 11 січня

Графіки погодинних відключень у Київській області на 11 січня Фото: ДТЕК

В Дніпропетровській області також будуть застосовано графіки стабілізаційних відключень. Енергетики підкреслюють, що середня тривалість відключення на одну чергу складатиме від 9,5 до 14 годин на добу.

Графіки відключень у Дніпропетровській області на 11 січня

Графіки погодинних відключень у Дніпропетровській області на 11 січня Фото: ДТЕК

Графіки відключень в інших регіонах України

У Полтавській області також буде застосовано графіки погодинних відключень на 11 січня. Місцеві енергетики повідомляють, що тривалість відсутності світла в черзі складатиме від 8,5 до 10,5 годин на наступну добу.

Графіки погодинних відключень у Полтавській області на 11 січня Фото: Суспільне Полтава

У Кіровоградській області енергетики повідомили, що також будуть застосовувати графіки погодинних відключень. Середня тривалість відключення складатиме від 8,5 до 10,5 годин на наступну добу.

Графіки погодинних відключень у Кіровоградській області на 11 січня

На Львівщині енергетики ввели графіки стабілізаційних відключень світла. Наразі прогнозується відсутність світла тривалістю від 3,5 до 7,5 годин на наступну добу.

Графіки погодинних відключень у Львівській області на 11 січня Фото: Суспільне Львів

