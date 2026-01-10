Графики отключений на 11 января: у кого будет меньше всего света в сутки (фото)
ДТЭК и ряд облэнерго обнародовали новые графики почасовых отключений для регионов Украины на 11 января. Сейчас в части столичных районов и нескольких районов Киевской области применяются аварийные графики.
Сейчас в ДТЭК сообщают, что в Киеве будут применены графики отключений на следующие сутки. В то же время там добавляют, что в нескольких регионах столицы они не будут действовать из-за аварийных отключений.
"Напомним, в части Печерского, Голосеевского районов и на Левом берегу столицы продолжаются экстренные отключения. Графики там не действуют", — сообщают энергетики.
Графики отключений в Киеве на 11 января
В то же время в Киевской области также будут применяться графики почасовых отключений. Энергетики напоминают, что сейчас в нескольких районах области поставлены аварийные графики.
"Напомним, в части Броварского и Бориспольского районов области продолжаются экстренные отключения", — говорится в заявлении ДТЭК.
Графики отключений для Киевской области на 11 января
В Днепропетровской области также будут применены графики стабилизационных отключений. Энергетики подчеркивают, что средняя продолжительность отключения на одну очередь будет составлять от 9,5 до 14 часов в сутки.
Графики отключений в Днепропетровской области на 11 января
Графики отключений в других регионах Украины
В Полтавской области также будут применены графики почасовых отключений на 11 января. Местные энергетики сообщают, что продолжительность отсутствия света в очереди будет составлять от 8,5 до 10,5 часов на следующие сутки.
В Кировоградской области энергетики сообщили, что также будут применять графики почасовых отключений. Средняя продолжительность отключения будет составлять от 8,5 до 10,5 часов на следующие сутки.
Во Львовской области энергетики ввели графики стабилизационных отключений света. Сейчас прогнозируется отсутствие света продолжительностью от 3,5 до 7,5 часов на следующие сутки.
Ранее Фокус рассказывал о 5 способах согреться в квартире зимой. Украинцам нужно найти альтернативные способы согреться, пока ремонтные бригады восстанавливают инфраструктуру.
Впоследствии стало известно, что ДТЭК не смог спрогнозировать, когда будет электричество в Киеве. Энергетики опровергли слова премьер-министра Украины Юлии Свириденко о том, что до конца суток Киев должен перейти на почасовые графики отключений.