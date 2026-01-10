Графики отключений на 11 января: у кого будет меньше всего света в сутки (фото)

ДТЭК и ряд облэнерго обнародовали новые графики почасовых отключений для регионов Украины на 11 января. Сейчас в части столичных районов и нескольких районов Киевской области применяются аварийные графики.

Сейчас в ДТЭК сообщают, что в Киеве будут применены графики отключений на следующие сутки. В то же время там добавляют, что в нескольких регионах столицы они не будут действовать из-за аварийных отключений.

"Напомним, в части Печерского, Голосеевского районов и на Левом берегу столицы продолжаются экстренные отключения. Графики там не действуют", — сообщают энергетики.

Графики отключений в Киеве на 11 января

Графики отключений в столице на 11 января Фото: ДТЭК

В то же время в Киевской области также будут применяться графики почасовых отключений. Энергетики напоминают, что сейчас в нескольких районах области поставлены аварийные графики.

"Напомним, в части Броварского и Бориспольского районов области продолжаются экстренные отключения", — говорится в заявлении ДТЭК.

Графики отключений для Киевской области на 11 января

Графики почасовых отключений в Киевской области на 11 января Фото: ДТЭК

В Днепропетровской области также будут применены графики стабилизационных отключений. Энергетики подчеркивают, что средняя продолжительность отключения на одну очередь будет составлять от 9,5 до 14 часов в сутки.

Графики отключений в Днепропетровской области на 11 января

Графики почасовых отключений в Днепропетровской области на 11 января Фото: ДТЭК

Графики отключений в других регионах Украины

В Полтавской области также будут применены графики почасовых отключений на 11 января. Местные энергетики сообщают, что продолжительность отсутствия света в очереди будет составлять от 8,5 до 10,5 часов на следующие сутки.

Графики почасовых отключений в Полтавской области на 11 января Фото: Суспільне Полтава

В Кировоградской области энергетики сообщили, что также будут применять графики почасовых отключений. Средняя продолжительность отключения будет составлять от 8,5 до 10,5 часов на следующие сутки.

Графики почасовых отключений в Кировоградской области на 11 января

Во Львовской области энергетики ввели графики стабилизационных отключений света. Сейчас прогнозируется отсутствие света продолжительностью от 3,5 до 7,5 часов на следующие сутки.

Графики почасовых отключений во Львовской области на 11 января Фото: Суспільне Львів

