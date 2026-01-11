Морози і перевантаження мережі: в ДТЕК розповіли, коли повернуть світло у Києві після атак РФ

В компанії ДТЕК заявляють, що станом на вечір 11 січня енергетики поступово намагаються постачати тепло та світло після російських атак. Водночас низка перешкод заважає фахівцям швидко усунути наслідки російських атак.

Енергетики відзначають, що через морози, перевантаження мережі та наслідки атак виникає "виникає багато точкових аварій". Про це йдеться в повідомленні компанії.

"У частини киян відсутність світла може бути тривалою. Станом на 17:00 маємо понад 200 звернень. Ми бачимо кожне з них і робимо все можливе, щоб світло повернулося в кожен дім", — говорять енергетики.

Стан енергомережі в Києві на вечір 11 січня Фото: ДТЕК

Наразі компанія використовує всі свої можливості, залучивши на цілодобову роботу 57 ремонтних бригад. Наразі фахівці не дають прогнозів про те, коли повернуть світло та тепло для всіх містян, адже в кількох районів столиці досі діють аварійні графіки.

Відео дня

"Просимо вашої допомоги — як тільки електрика з’являється, то вмикайте потужні прилади по черзі. Це допоможе уникнути нових аварій і швидше стабілізувати систему", — просять у ДТЕК.

Раніше Фокус розповідав про те, у кого 11 січня буде найменше світла. Наразі в частині столичних районів і кількох районів Київщини застосовуються аварійні графіки.

Згодом стало відомо, що Свириденко дала невтішний прогноз для Києва. Через значні пошкодження вже декілька діб у деяких районах столиці немає світла.