"Не підлягає відновленню": Київ назавжди втратив одну з ТЕЦ, — ЗМІ

Ситуація в енергосистемі Києва значно погіршилася після масованих атак росіян. Удари 9 та 13 січня спричинили повну зупинку одного з об'єктів генерації.

Масовані комбіновані атаки росіян по Україні, які відбувалися протягом січня, серйозно погіршили ситуацію, яка склалася в енергосистемі. Про це пише видання "РБК-Україна".

Після ударів 9 та 13 січня, які, серед іншого, були націлені на критичні об'єкти столиці, Київ втратив одну з ТЕЦ.

Поінформовані джерела розповіли виданню, що один із великих об'єктів генерації електроенергії та тепла, який був ціллю агресора, вже не підлягає відновленню.

У матеріалі видання не уточнюється, яка саме ТЕЦ була знищена.

Нагадаємо, унаслідок масованої російської атаки 9 січня в Києві зазнали значних руйнувань великі теплоелектроцентралі — ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, що генерують понад половину тепла й електроенергії для столиці. Сергій Нагорняк, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, заявив, що від балістики ТЕЦ не захистила б жодна оборонна споруда.

13 січня ЗС РФ знову вдарили по енергетиці столиці. Основною ціллю окупантів були ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та Дарницька ТЕЦ. Загалом під час останнього обстрілу на столицю спрямували понад 10 ракет і сотні дронів. Зокрема, по ТЕЦ-5 було завдано точного удару п'ятьма ракетами.

Голова Центру досліджень енергетики Олександр Харченко 22 січня стверджував, що в Києві фактично не залишилося генерації всередині міста.