С 30 января ОСМД, кооперативы и компании, которые управляют жилыми домами, смогут подавать заявки на программу "СвітлоДім", которая предоставляет финансовую поддержку от 100 до 300 тыс. гривен для приобретения альтернативных источников энергии.

В Украине стартует новая программа государственной поддержки для многоквартирных домов под названием "СвітлоДім". С 30 января можно подать заявку на получение до 300 тысяч гривен для закупки оборудования, которое позволит обеспечить дома светом, теплом и водой во время длительных отключений света. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Программа "СвітлоДім": что о ней известно

Программа "СвітлоДім" — это первый общегосударственный проект, направленный именно на поддержку жителей многоквартирных домов. Она должна помочь обеспечить автономную работу ключевых систем жизнеобеспечения в случае аварийных или плановых отключений электроэнергии.

Прежде всего речь идет о:

работе насосов водоснабжения;

связи и интернете;

лифтахы;

освещении мест общего пользования;

теплоснабжении в отопительный период.

"Мы хотим дать простой и понятный механизм помощи, который будет работать быстро, онлайн и прозрачно. Люди смогут сами выбирать оборудование и поставщика. Должны обеспечить реальную поддержку для работы систем жизнеобеспечения домов", — подчеркнул Кулеба.

Как указано на сайте Министерства развития общин и территорий Украины, программа "СвітлоДім" будет работать во время военного положения, но не более двух лет с даты, когда постановление вступит в силу.

Финансирование программы "СвітлоДім" может осуществляться как из государственного бюджета, так и средствами от международных партнеров или других источников.

Условия программы "СветлоДом"

Участие в программе "СвітлоДім" могут принимать ОСМД, управляющие компании, а также другие юридические лица, которые официально управляют многоквартирными жилыми домами. Главное условие — управляющий или ОСМД должен иметь подтвержденный статус и быть готовым использовать государственные средства исключительно по целевому назначению.

Подать заявку на участие в программе "СвітлоДім" можно через электронный кабинет на базе портала Дія Фото: Кабмин

Государство будет предоставлять финансовую помощь в размере от 100 до 300 тыс. грн. Окончательная сумма будет зависеть от этажности дома и количества подъездов.

Размер помощи по программе "СвітлоДім" зависит от этажности дома и количества подъездов Фото: Кабмин

Полученные средства можно будет направить на закупку оборудования для автономного электропитания, в частности:

бензиновых, дизельных или газовых генераторов;

инверторов;

акамуляторов;

блоков управления высоковольтными батареями;

солнечных панелей.

Важно, что программа "СвітлоДім" не устанавливает никаких ограничений по выбору оборудования или поставщиков. Жители через ОСМД или управляющего самостоятельно определять оптимальное техническое решение для своего дома.

Получить помощь смогут только те, кто живет в громадах, где из-за сложной ситуации с электроснабжением официально введено чрезвычайное положение в энергетике. На старте программа охватит Киев и Киевскую область

После зачисления средств на приобретение оборудования отводится 45 календарных дней, однако сделать покупку нужно не позднее 20 декабря 2026 года. После установки генераторов, аккумуляторов или другого оборудования необходимо подать отчет о целевом использовании средств через портал Дія в течение 30 рабочих дней, также не позднее указанной даты.

Если средства не были использованы или не удалось приобрести оборудование, деньги нужно вернуть государству в течение 45 календарных дней с даты получения помощи, но не позднее 20 декабря 2026 года.

Подача заявки на "СвітлоДім": что нужно для получения помощи

Подать заявку на участие в программе "СвітлоДім" можно онлайн через электронный кабинет на портале Дія, который заработает в ближайшее время. Как отметили в Минразвития, весь процесс будет происходить без бумаг, справок и очередей, максимально просто и быстро.

Процедура получения помощи происходит по следующему алгоритму:

Подача заявки, которую заполняет ОСМД или управляющий дома. Министерство развития общин и территорий Украины проверяет предоставленную информацию. Зачисление средств в течение 48 часов после принятия решения.

Для подачи заявки необходимо указать лишь базовые данные:

город (общину);

адрес дома;

форму управления (ОСМД или управляющий) и код ЕГРПОУ;

IBAN-счет для зачисления помощи;

контактное лицо (телефон и e-mail).

Статус заявки можно отслеживать непосредственно в Дії, а уведомление о результатах рассмотрения также поступит на указанную электронную почту.

Ранее Фокус сообщал, что Правительство выделит средства на 10 тысяч портативных зарядных станций для детей с инвалидностью, чтобы поддерживать работу жизненно важных медицинских и реабилитационных устройств во время длительных отключений электричества.