Своеобразная "компенсация": Кулеба рассказал, каким домам не отключают свет

Вице-премьер Алексей Кулеба утверждает, что после восстановления электроснабжения дома, где нет отопления, не отключают от света. По его словам, всего в Киеве без тепла остаются 613 домов, а по всей Украине — более 900.

Об отключении отопления в Украине вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба рассказал в комментарии "Новости.Live" 29 января. Он отметил, что ситуация остается сложной, особенно в прифронтовых регионах, однако в Киевской области и столице наблюдается положительная динамика.

"Почти везде мы вышли на графики поставки электроэнергии для населения, но графики достаточно жесткие. Положительная динамика в том, что постепенно мы отходим от отключения электроэнергии полного и можем переходить к определенному планированию", — сказал чиновник.

Относительно ситуации с теплоснабжением Кулеба отметил, что без отопления в Украине в целом остается чуть больше, чем 900 домов, из которых 613 находятся в Киеве. По его словам, в столице ремонтные работы контролирует не только местная власть, но и специально созданный штаб под председательством первого вице-премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"За последние два дня все дома, которые возможно было подключить к энергоснабжению, там, где нет тепла — они подключены, и люди имеют электричество без отключений. Таким образом им компенсируется отсутствие тепла", — доложил Кулеба.

При этом он отметил, что в Киеве без отопления остается часть домов, которые питаются от ТЭЦ-4 и ТЭЦ-6, и сейчас продолжаются плановые работы по восстановлению.

"Также сегодня была поставлена задача президентом Украины подготовить соответствующее решение относительно того, каким образом будет осуществляться начисление и оплата за январь по теплоносителям в Киеве", — добавил вице-премьер.

Отключение отопления в Украине: что известно

Глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов в опубликованном 29 января интервью заявил, что местные власти не знают, когда вернут отопление во все дома на Троещине в Киеве. По его словам, причиной проблемы является полная зависимость района от ТЭЦ-6.

В Киевской городской государственной администрации 27 января сообщили, что части киевлян отключат горячую воду, чтобы направить теплоноситель на восстановление отопления. Ограничения коснутся только тех домов, где это необходимо для восстановления теплоснабжения.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 января назвал темпы восстановления тепла и света слишком медленными и сообщил, что обсудил с местными руководителями и чиновниками, как можно повысить оперативность.