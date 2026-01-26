В Киеве 1200 домов без отопления: Зеленский возмущен темпами восстановления тепла и света

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по ситуации в энергетике. По его словам, самая сложная ситуация остается в Киеве и области, а также на Черниговщине, Харьковщине, Сумщине, Днепровщине и Запорожье.

В частности, наибольшее внимание было уделено ситуации в столице. Об этом президент написал в своем Telegram.

Зеленский сообщил, что более 1200 домов остаются без отопления.

"Обсудили с местными руководителями и чиновниками, как можно помочь наиболее оперативно. Пока все сроки, о которых говорилось, нельзя считать удовлетворительными — надо действовать быстрее", — сообщил Зеленский.

Прежде всего речь идет о непростой ситуации в Дарницком районе и на левом берегу в целом.

Глава государства ожидает доклада о ситуации и возможных сроках восстановления теплоснабжения уже этим вечером.

Кроме того, президент поручил проверить готовность пунктов несокрушимости и других объектов социальной инфраструктуры, которые могут работать для людей.

Зеленский отметил, что Украина должна получить альтернативные источники электроэнергии уже в ближайшие дни и недели — такая задача стоит перед министром энергетики Денисом Шмыгалем.

Также командующий Воздушных сил ВСУ и министр обороны получили поручение по усилению обороны Харькова от вражеских атак ракетами и дронами.

Киев получил генераторы от Польши

Городской голова Киева Виталий Кличко днем сообщил, что столица получила первую часть генераторов, средства на которые собирали польские волонтеры.

К инициативе присоединились 60 тысяч поляков, которые собрали за 10 дней около 2 миллионов евро. Общая мощность переданных генераторов — 2376 кВт.

Кличко анонсировал, что также ожидается на поставку еще 90 генераторов, которые Киеву передаст Варшава.

Ранее 26 января к графикам отключения вернулась Киевская область — графики для региона опубликовали в ДТЭК.

Напомним, ДТЭК публиковала графики отключения на 26 января для Днепропетровской и Одесской областей — там свет отсутствует от 14,5 до 16,5 часов в сутки. В Киеве из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко 23 января говорил в комментарии СМИ, что возвращение к графикам отключения в Киеве будет зависеть от погоды, возможностей восстановления энергосистемы и масштаба следующих вражеских обстрелов.