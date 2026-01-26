У Києві 1200 будинків без опалення: Зеленський обурений темпами відновлення тепла й світла

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо ситуації в енергетиці. За його словами, найскладніша ситуація залишається в Києві та області, а також на Чернігівщині, Харківщині, Сумщині, Дніпровщині та Запоріжжі.

Зокрема, найбільша увага була приділена ситуації в столиці. Про це президент написав у своєму Telegram.

Зеленський повідомив, що понад 1200 будинків залишаються без опалення.

"Обговорили з місцевими керівниками й урядовцями, як можна допомогти найбільш оперативно. Поки що всі строки, про які говорилося, не можна вважати задовільними — треба діяти швидше", — повідомив Зеленський.

Насамперед йдеться про непросту ситуацію у Дарницькому районі та на лівому березі загалом.

Глава держави очікує на доповіді щодо ситуації та можливих термінів відновлення теплопостачання вже цього вечора.

Крім того, президент доручив перевірити готовність пунктів незламності та інших обʼєктів соціальної інфраструктури, які можуть працювати для людей.

Зеленський наголосив, що Україна має отримати альтернативні джерела електроенергії вже в найближчі дні та тижні — таке завдання стоїть перед міністром енергетики Денисом Шмигалем.

Також командувач Повітряних сил ЗСУ та міністр оборони отримали доручення щодо посилення оборони Харкова від ворожих атак ракетами та дронами.

Київ отримав генератори від Польщі

Міський голова Києва Віталій Кличко вдень повідомив, що столиця отримала першу частину генераторів, кошти на які збирали польські волонтери.

До ініціативи долучилися 60 тисяч поляків, які зібрали за 10 днів близько 2 мільйонів євро. Загальна потужність переданих генераторів — 2376 кВт.

Кличко анонсував, що також очікується на постачання ще 90 генераторів, які Києву передасть Варшава.

Раніше 26 січня до графіків відключення повернулася Київська область — графіки для регіону опублікували в ДТЕК.

Нагадаємо, ДТЕК публікувала графіки відключення на 26 січня для Дніпропетровської та Одеської областей — там світло відсутнє від 14,5 до 16,5 годин на добу. У Києві через удари РФ по енергетичній інфраструктурі продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко 23 січня казав у коментарі ЗМІ, що повернення до графіків відключення у Києві залежатиме від погоди, можливостей відновлення енергосистеми та масштабу наступних ворожих обстрілів.