У Київській області повертаються графіки відключення світла: коли не буде електроенергії

Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням у Київській області. ДТЕК повідомила про повернення графіків стабілізаційних відключень.

Про повернення графіків відключень світла у Київській області повідомляє пресслужба ДТЕК. При цьому в компанії зазначили, що ситуація в енергосистемі лишається складною та може зазнавати змін.

Відповідно до опублікованих графіків відключень, світло для кожної з черг вимикатимуть тричі на день. У 1 і 2 черг електроенергії не буде 17 годин на добу, у 3 і 4 — 13 годин, а у 5 і 6 — 16 годин.

"Будь ласка, після появи світла не вмикайте потужні прилади в перші 30 хвилин і користуйтеся технікою по черзі. Це допоможе уникнути перевантажень і повторних аварій", — попросили в ДТЕК.

У Київській області 26 січня повернули графіки стабілізаційних відключень світла Фото: скриншот

Актуальну інформацію щодо відключень світла за конкретними адресами можна дізнатися на сайті "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

Нагадаємо, ДТЕК публікувала графіки відключення на 26 січня для Дніпропетровської та Одеської областей — там світло відсутнє від 14,5 до 16,5 годин на добу. У Києві через удари РФ по енергетичній інфраструктурі продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко 23 січня казав у коментарі ЗМІ, що повернення до графіків відключення у Києві залежатиме від погоди, можливостей відновлення енергосистеми та масштабу наступних ворожих обстрілів.