В Киевской области возвращаются графики отключения света: когда не будет электроэнергии

Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением в Киевской области. ДТЭК сообщила о возвращении графиков стабилизационных отключений.

О возвращении графиков отключений света в Киевской области сообщает пресс-служба ДТЭК. При этом в компании отметили, что ситуация в энергосистеме остается сложной и может претерпевать изменения.

Согласно опубликованным графикам отключений, свет для каждой из очередей будут выключать трижды в день. У 1 и 2 очередей электроэнергии не будет 17 часов в сутки, у 3 и 4 — 13 часов, а у 5 и 6 — 16 часов.

"Пожалуйста, после появления света не включайте мощные приборы в первые 30 минут и пользуйтесь техникой по очереди. Это поможет избежать перегрузок и повторных аварий", — попросили в ДТЭК.

В Киевской области 26 января вернули графики стабилизационных отключений света Фото: скриншот

Актуальную информацию по отключениям света по конкретным адресам можно узнать на сайте "ДТЭК Киевские региональные электросети".

Напомним, ДТЭК публиковала графики отключения на 26 января для Днепропетровской и Одесской областей — там свет отсутствует от 14,5 до 16,5 часов в сутки. В Киеве из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко 23 января говорил в комментарии СМИ, что возвращение к графикам отключения в Киеве будет зависеть от погоды, возможностей восстановления энергосистемы и масштаба следующих вражеских обстрелов.